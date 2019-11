Le serie tv da guardare su Amazon Prime Video – Lista aggiornata a novembre 2019

04 Novembre 2019 | 09:50 di Giulia Ausani

Avete voglia di guardare una nuova serie tv ma non sapete come orientarvi nel catalogo di Amazon Prime Video? Nessun problema: abbiamo selezionato dieci serie per voi. Dal dramma alla commedia, passando per l'horror e l'azione, ci sono titoli per tutti i gusti.

Oltre alle produzioni originali della piattaforma come lo spy action "Jack Ryan" e il thriller "Homecoming", su Prime Video trovate anche cult imperdibili come "Lost" (tutte le sei stagioni), serie pluripremiate come "Downton Abbey" e comedy finite da tempo ma intramontabili come "The Office".

Ecco allora i titoli da non perdere.

Le novità di Amazon di novembre

“Jack Ryan”, seconda stagione (dal primo novembre)

“The man in the high castle”, quarta e ultima stagione (dal 15 novembre)

“Scatola nera”, prima stagione (dal 25 novembre)

“The Good fight”, prima stagione (dal primo novembre)

“Rocco Schiavone”, terza stagione (dal 7 novembre)

“Carnival Row”, prima stagione doppiata in italiano (dal 22 novembre)