Le serie tv da guardare su Disney+ – Lista aggiornata ad aprile 2020

27 Marzo 2020 | 14:31 di Giulia Ausani

Disney+, la piattaforma streaming della Disney, è arrivata anche in Italia. E non permette l'accesso solo allo sconfinato archivio Disney: ci sono anche la Pixar, i titoli Marvel, quelli Star Wars e i documentari di National Geographic. E non ci sono soltanto film, ma anche serie tv (da quelle targate Disney Channel a "I Simpson").

Ma visto che orientarsi e scegliere cosa guardare potrebbe non essere semplicissimo, abbiamo preparato un elenco con le serie da non perdere tra novità imperdibili e grandi classici da recuperare.



The Mandalorian Già grande successo di critica e pubblico negli Stati Uniti, “The Mandalorian” è la prima serie originale Disney+ ambientata nell’universo di Star Wars. Creata da Jon Favreau, è ambientata dopo la caduta dell'Impero e segue le avventure del Mandaloriano (interpretato da Pedro Pascal), un guerriero solitario che si guadagna da vivere come cacciatore di taglie nell'orlo esterno della galassia, lontano dall'autorità della Nuova Repubblica. La serie è composta da otto episodi di circa mezz'ora.

High School Musical: The Musical: La serie Tra le nuove produzioni originali di Disney+ c’è “High School Musical: the musical: la serie”, un mockumentary (cioè un finto documentario) girato nella East High, la vera scuola in cui è stato ambientato il famoso musical con Zac Efron. A distanza di quasi quindici anni dalle riprese, un'insegnante di teatro decide di mettere in piedi un musical ispirato al film, con gli studenti nelle parti dei vari protagonisti. Tra gli alunni interessati ci sono Nini (Olivia Rodrigo), astro nascente della recitazione; Ricky (Joshua Bassett), skater ed ex di Nini che fa l’audizione solo per riconquistarla; E.J. (Matt Cornett), snob e affascinante nuovo ragazzo di Nini; e Gina (Sofia Wylie), l’ambiziosa nuova arrivata che nasconde scheletri nell’armadio.

The Imagineering Story Come nascono le mirabolanti attrazioni dei parchi a tema Disney? Com’è stato progettato Disneyworld? Potete scoprirlo in “The imagineering story”, docuserie che ci porta dietro la magia dei parchi tematici Disney, guidandoci dietro le quinte del centro di progettazione e sviluppo Walt Disney Imagineering, che si occupa dell’ideazione e costruzione delle attrazioni dei parchi Disney in tutto il mondo.

Il mondo secondo Jeff Goldblum In ogni episodio di questa serie, l’attore Jeff Goldblum approfondisce un argomento apparentemente banale andando alla scoperta dei fatti storici e scientifici a esso collegati, intervistando esperti e influencer. Dalle scarpe da ginnastica ai gioielli, dal gelato ai videogiochi passando per i cosmetici e i jeans, Goldblum fa scoprire come anche gli oggetti che diamo più per scontati celino in realtà delle piccole grandi meraviglie.

Elena, diventerò presidente Tra le produzioni originali di Disney+ c’è anche “Elena, diventerò presidente”, serie che ruota attorno alle vicende di Elena Cañero-Reed, che sogna di diventare presidente degli Stati Uniti ma per il momento è alle prese con il difficilissimo mondo della scuola media. Sul suo diario documenta tutto ciò che succede a lei, alla sua migliore amica Sasha, al fratello Bobby, alla madre Gabi e al nuovo compagno di quest’ultima, Sam.

I Simpson Su Disney+ trovate anche tutte le trenta stagioni (la trentunesima è attualmente in corso su Fox) de “I Simpson”, la serie animata di Matt Groening che racconta la vita di Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie Simpson nell’immaginaria cittadina americana di Springfield in una satira della società americana. La serie ha compiuto 30 anni nel 2019.

Agent Carter I fan dei film e fumetti Marvel conoscono bene Peggy Carter, l'agente governativa amata da Capitan America interpretata nei film da Hayley Atwell. Questa serie di spionaggio racconta la sua vita nell'America del secondo dopoguerra, seguendola tra indagini ufficiali e missioni segrete per sventare nuove minacce. Ritroviamo altri personaggi noti come Howard Stark (Dominic Cooper) e il suo maggiordomo Jarvis (James D'Arcy).

Lizzie McGuire Sono passati quasi vent’anni dalla messa in onda di “Lizzie McGuire”, ma è una serie che va bene anche per i ragazzini di oggi. Racconta le vicende di Lizzie (Hilary Duff), tredicenne timida e goffa che spera di diventare popolare a scuola. La vediamo alle prese con i suoi due migliori amici, con i genitori, con il pestifero fratello minore e con i normali problemi da adolescente, spesso commentati dall’alter ego animato di Lizzie.

Pixar tra la gente E se i personaggi dei film Pixar fossero reali? È ciò che immagina questa serie reality di Disney+: nei suoi brevissimi episodi da 5-7 minuti l’uno, vediamo personaggi in carne e ossa e momenti iconici dei film Pixar stupire e meravigliare la gente di New York. Dalla pulsantiera emozionale di “Inside Out” a Wall-e, passando per Merida di “Brave - Ribelle” e il polpo in fuga di “Alla ricerca di Dory”, vedrete di tutto.

RicreAzione Su Disney+ trovate anche gli episodi di “RicreAzione”, serie animata di fine anni ‘90 che segue le avventure di sei alunni di quarta elementare in una scuola in cui i bambini hanno creato un vero e proprio governo monarchico in cortile, con classi sociali e leggi non scritte. A capo di tutto c’è Re Bob, bambino dell’ultimo anno con diversi scagnozzi impegnati a far rispettare le regole e gerarchie di un sistema che ricalca e insieme parodizza quello degli adulti.

Previous

Next