Le serie tv da guardare su Netflix – Lista aggiornata a novembre 2019

Dalle serie horror alle comedy, da quelle crime a quelle in costume: su Netflix ci sono serie tv per tutti i gusti, ma il catalogo è così vasto che il rischio è quello di perdere sia piccoli gioielli che grandi cult.

Ecco perché abbiamo selezionato per voi i da guardare (o riguardare), dalle serie famosissime e pluripremiate come "Friends" e "Mad Men" a quelle meno famose ma comunque imperdibili, come "Derry Girls" "Broadchurch".

Le novità di Netflix di novembre

“Atypical”, terza stagione (dal primo novembre)

“Knightfall”, seconda stagione (dal primo novembre)

“The end of the f***ing world”, seconda stagione (dal 5 novembre)

“Prosciutto e uova verdi”, prima stagione (dall’8 novembre)

“The Crown”, terza stagione (dal 17 novembre)

“Ray Donovan”, settima stagione (dal 19 novembre)

“Final space”, seconda stagione (dal 24 novembre)

“Vikings”, seconda parte della quinta stagione (dal 29 novembre)

Le serie tv da vedere su Netflix

The Crown Genere: storico “The Crown”, che con la sua prima stagione ha ottenuto due Golden Globe (miglior serie tv drammatica e miglior attrice protagonista), ripercorre il regno della regina Elisabetta II concentrandosi sia sulla sua vita pubblica che su quella privata tra guerre, crisi politiche e scandali familiari. La prima stagione copre gli anni dal 1947 (le nozze con il principe Filippo) al 1955; la seconda va dalla Crisi del Canale di Suez del 1956 alle dimissioni, nel 1963, del primo ministro Macmillan in seguito a uno scandalo politico. La terza stagione vede una nuova interprete per Elisabetta (Olivia Colman invece di Claire Foy) e copre gli anni dal 1964 al 1976, con Harold Wilson come primo ministro: dalla Guerra Fredda alla corsa allo spazio, la famiglia reale dovrà adattarsi a un mondo più libero ma allo stesso tempo più turbolento.

Atypical Genere: comedy “Atypical” è una serie originale Netflix che ruota attorno alla vita di Sam (Keir Gilchrist), adolescente autistico alla ricerca dell'amore e dell'indipendenza. Creata da Robia Rashid, la serie ritrae con realismo e senza stereotipi la vita di chi è affetto da autismo, e riesce a farlo con leggerezza e insieme delicatezza. Nella terza stagione vedremo Sam alle prese con la vita al college, mentre i suoi genitori continuano ad affrontare la loro crisi matrimoniale e la sorella cerca di fare chiarezza circa i suoi sentimenti verso un’amica.

Knightfall Genere: storico “Knightfall” ripercorre la storia dei Templari concentrandosi sul Maestro dei Templari di Parigi Landry du Lauzon (Tom Cullen) che, quindici anni dopo la conquista della Terra Santa da parte dei saraceni, ritrova le speranze quando viene a sapere che il Santo Graal potrebbe trovarsi proprio in Francia.

The end of the f***ing world Genere: dark comedy Basata sulla graphic novel omonima di Charles Forsman, “The end of the f***ing world” racconta la storia degli adolescenti Alyssa (Jessica Barden) e James (Alex Lawther). Lei ribelle, lui deciso a ucciderla perché convinto di essere uno psicopatico, i due decidono di scappare di casa. Ma le cose non vanno come previsto. La seconda stagione procede oltre quanto narrato nel fumetto ed è ambientata due anni dopo la prima: Alyssa che sta ancora affrontando le conseguenze di quanto successo, e intanto sulle sue tracce si mette Bonnie (Naomi Ackie), che sembra avere un misterioso legame con lei.

Ray Donovan Genere: drammatico. Liev Schreiber è Ray Donovan, di professione faccendiere: è a lui che le personalità di spicco di Los Angeles si rivolgono per risolvere i loro problemi per vie non propriamente legali. La sua vita si complica all’improvviso quando suo padre viene rilasciato di prigione, mentre l’FBI si mette al lavoro per incastrare lui e i suoi associati.

Final space Genere: animazione Tra le tante serie d’animazione per adulti su Netflix c’è “Final space”, grande epopea spaziale che segue le avventure di Gary, astronauta carcerato in una navicella da cinque anni, e del suo compagno alieno Mooncake. Insieme viaggiano nello spazio con l’obiettivo di salvare l’universo e scoprire il mistero del “final space”.

Living with yourself Genere: comedy È Paul Rudd il (doppio) protagonista della nuova comedy di Netflix a sfondo sci-fi. “Living with yourself” racconta la storia di Miles Elliot, un uomo così profondamente insoddisfatto della propria vita da decidere di affidarsi a un misterioso esperimento per migliorare se stesso attraverso un intervento sul suo dna. Il risultato? Si ritroverà a dover condividere la propria vita - lavoro, casa, amici, matrimonio - con il suo clone, è una versione molto migliorata di sé.

The Politician Genere: teen drama La prima serie di Ryan Murphy in esclusiva per Netflix segue le vicende politiche di Payton Hobart (Ben Platt), ricco studente di una scuola di Santa Barbara deciso a diventare Presidente degli Stati Uniti. Ha già programmato la sua vita e carriera accademica in modo da aumentare le sue chance di farcela, e una tappa fondamentale naturalmente è riuscire a farsi eleggere come presidente del corpo studentesco. Lo seguiamo quindi in una campagna elettorale senza esclusione di colpi, che nulla ha da invidiare alle campagne dei grandi politici in quanto a sotterfugi, stratagemmi e macchinazioni machiavelliche. La serie, già rinnovata per una seconda stagione, per Murphy dovrebbe essere idealmente composta da cinque stagioni, ognuna su una diversa sfida elettorale di Payton. Nel cast anche Gwyneth Paltrow e Jessica Lange.

BoJack Horseman Genere: animazione Chi ha detto che i cartoni animati sono roba per bambini? “BoJack Horseman” dimostra che l’animazione si presta bene anche a raccontare storie per un pubblico più maturo. La serie Netflix creata da Raphael Bob-Waksberg immagina un mondo in cui gli esseri umani convivono con animali antropomorfi. Qui seguiamo le vicende di BoJack, un cavallo ex-star della televisione ormai in declino depresso, tossicodipendente, alcolizzato e dai comportamenti autodistruttivi. La serie è una satira sullo star system e l’industria cinematografica e televisiva, ma con i suoi personaggi animali “umanizzati” fa riflettere in maniera più ampia sull’esistenza umana, con le sue luci e ombre, e sulle inquietudini che tutti noi ci portiamo dietro.

Baby Genere: teen drama Questa serie originale italiana di Netflix si ispira in parte allo scandalo delle baby squillo dei Parioli che ha calcato le pagine di cronaca alcuni anni fa, e segue le vicende di un gruppo di adolescenti della Roma bene alle prese con le costrizioni imposte dai genitori, dalla scuola e dalla società, mentre ricercano una propria identità e indipendenza. Oltre al cast di giovanissimi guidato da Bendetta Porcaroli e Alice Pagani, troviamo anche Isabella Ferrari, Claudia Pandolfi e Paolo Calabresi.

Big Mouth Genere: animazione/commedia Siamo sinceri: quanto è spaventosa, terrificante e spesso umiliante la pubertà? Ce lo racconta bene “Big Mouth”, sboccatissima, irriverente e schietta serie animata che racconta proprio le tribulazioni fisiche, ormonali e sentimentali di un gruppo di ragazzini alle prese con i molti orrori e le poche meraviglie della pubertà.

Il metodo Kominsky Genere: commedia drammatica Chuck Lorre è il geniale co-creatore di sit-com come “The Big Bang Theory” e “Dharma e Greg”, ed è anche la mente dietro “Il metodo Kominsky”, che ha già vinto due Golden Globe (miglior serie comedy e miglior attore protagonista di una comedy per Michael Douglas). Douglas e Alan Arkin interpretano Sandy e Norman, cioè un attore che ha avuto un breve momento di gloria nel passato e il suo agente nonché amico di vecchia data alle prese con la terza età e con le difficoltà di vivere in una Los Angeles dove a nessuno è davvero consentito invecchiare.

Pose Genere: drammatico Acclamata serie di Ryan Murphy, “Pose” ci catapulta nella New York di fine anni ‘80 e ci guida nella sottocultura LGBT latinoamericana e afroamericana delle ballroom, la cosiddetta ball culture, in cui squadre rivali si sfidavano in competizioni a base di costumi, mosse di danza e per l’appunto “pose” per aggiudicarsi un trofeo. La serie, che segue anche l’ascesa degli yuppie e il dilagare dell’HIV, si concentra in particolare su Blanca, transessuale sieropositiva che decide di fondare una nuova casa (cioè una nuova squadra), la Casa di Evangelista, in cui accoglie outsider per competere ai ball.

Insatiable Genere: teen comedy “Insatiable” ha per protagonista Debby Ryan nei panni di Patty, adolescente da sempre schernita e bullizzata dai compagni per il suo peso. Un incidente la porta a dimagrire drasticamente e dopo le vacanze torna a scuola magra e irriconoscibile, ma assetata di vendetta nei confronti di chi per anni le ha fatto passare le pene dell'inferno.

iZombie Genere: commedia horror Puoi essere zombie e vivere una vita normale, o almeno è quello che cerca di fare la protagonista di “iZombie”. Olivia Moore (Rose McIver) è una studentessa di medicina a Seattle e la sua vita procede come quella di chiunque altro. Finché a una festa non finisce vittima di un attacco zombie, diventando a sua volta una morta vivente dopo essere stata graffiata. Decisa a vivere una vita normale, si fa assumere in un centro di medicina legale per avere libero accesso ai cadaveri e, cibandosi dei cervelli dei defunti, scopre di poter assorbire i loro ricordi. Decide così di fingersi una sensitiva e dare una mano con le indagini.

Stranger Things Genere: fantascienza Citazioni e riferimenti alla cultura pop anni ‘80 e in particolare alle opere di Stephen King e Steven Spielberg, misteri, mostri e personaggi già diventati vere e proprie icone hanno decretato il successo di “Stranger Things”, la serie creata dai fratelli Duffer tra le più famose del catalogo Netflix, ormai giunta alla terza stagione. Ambientata negli anni ‘80 nella cittadina immaginaria di Hawkins, Indiana, la serie inizia con la scomparsa del dodicenne Will Byers mentre torna a casa dopo una sessione di D&D con i suoi amici, proprio quando da un vicino laboratorio fugge una ragazzina dotata di poteri telecinetici approfittando della confusione causata da un mostro.

Orange is the new black Genere: drammatico/commedia Si è conclusa con la settima stagione la serie originale Netflix che ha rivoluzionato il modo di fare tv. La serie di Jenji Kohan ispirata alle memorie di Piper Kerman sul suo anno in un carcere femminile, infatti, ha dato voce alle minoranze, con personaggi femminili diversi per colore della pelle, orientamento sessuale, età e corporatura ritratti senza filtri né maschere. Una serie a suo modo rivoluzionaria che ha anche attirato l’attenzione sulle ingiustizie del sistema carcerario americano, affrontando temi delicati in maniera schietta e diretta.

Black Mirror Genere: fantascienza Tra i titoli più famosi e popolari di Netflix c’è sicuramente “Black Mirror”, la serie antologica creata da Charlie Brooker che esplora gli estremi a cui può spingersi l’essere umano grazie a (o forse sarebbe meglio dire per colpa di) tecnologie sempre più avanzate. Le prime due stagioni, composte da tre episodi l’una, sono andate in onda in Gran Bretagna su Channel 4; Netflix ha poi acquistato i diritti della serie nel 2015, producendo le stagioni successive: al momento siamo arrivati a cinque, con lo speciale interattivo “Bandersnatch”.

GLOW Genere: comedy Creata da Carly Mensch e Liz Flahive, “GLOW” si ispira all'omonimo programma di wrestling femminile degli anni ‘80 ("Gorgeous Ladies Of Wrestling"). La serie, composta per il momento da tre stagioni (la terza è uscita nell’estate 2019), segue le vicende di Ruth Wilder (Alison Brie), aspirante attrice, che si ritrova a essere protagonista insieme ad altre donne di uno show televisivo sul wrestling.

La casa di carta Genere: azione/heist La serie non in lingua inglese più vista su Netflix è “La casa di carta”, serie spagnola del 2017 che segue le vicende di un gruppo di ladri decisi a mettere a segno la più grande rapina di tutti i tempi: vogliono sottrarre due miliardi e quattrocento milioni di euro alla Zecca spagnola. La terza parte, ambientata due anni dopo le prime due, è uscita a luglio 2019. E Netflix ha già confermato una quarta parte, in arrivo nel 2020.

Narcos Genere: crime Ispirata alla vera storia di Pablo Escobar, “Narcos” è una serie Netflix composta da tre stagioni che racconta la lotta tra la DEA e il signore della droga Pablo Escobar nella Colombia degli anni ‘80. Nella terza stagione si passa dal raccontare la lotta contro il cartello di Medellín a quella contro il cartello di Cali. Si consiglia anche la visione di “Narcos: Messico”, spin-off sul cartello di Guadalajara.

Tredici Genere: drammatico L’adolescente Clay Jensen è sconvolto per il recente suicidio della compagna Hannah Baker, di cui era innamorato. Un giorno gli viene recapitata una misteriosa scatola contenente sette cassette: ad averle registrate prima di morire è stata la stessa Hannah, decisa a ripercorrere i motivi che l’hanno spinta al suicidio. Ogni cassetta parla di un diverso compagno di scuola, e Clay viene presto a conoscenza di segreti terribili. La prima stagione è tratta dal best seller di Jay Asher, mentre quelle successive vanno oltre le vicende narrate nel romanzo. La serie si concluderà ufficialmente con la quarta stagione.

Sex Education Genere: teen comedy Otis (Asa Butterfield) è un sedicenne molto timido che non ha mai avuto una ragazza ma che in compenso ha una conoscenza enciclopedica del sesso grazie alla madre Jean (Gillian Anderson, l’agente Scully di “X-Files”), terapista sessuale molto nota nel suo ambito. Dopo aver dato consigli sessuali al figlio del preside, verrà convinto dalla compagna Maeve (Emma Mackey) a mettere su una clinica clandestina del sesso a scuola, dispensando consigli dietro compenso.

The Umbrella Academy Genere: supereroi Tratta dai fumetti ideati e scritti da Gerard Way, noto per essere stato il cantante dei My Chemical Romance, “The Umbrella Academy” racconta la storia di una famiglia molto particolare (e decisamente disfunzionale) di supereroi: nati nello stesso momento in diverse parti del mondo da donne che fino al parto non avevano mostrato segni di gravidanza, sono stati adottati da un milionario che, sfruttando le loro abilità sovrannaturali, li ha addestrati come supereroi. E adesso, tra un dramma familiare e l'altro, devono sventare l'apocalisse.

Derry Girls Genere: comedy “Derry Girls” è una piccola gemma del catalogo di Netflix (c’è chi ne parla come della miglior teen comedy attualmente in circolazione). La serie segue la vita di cinque adolescenti nella città nordirlandese di Derry negli anni ‘90 dei Troubles, il conflitto nordirlandese. Città di confine ricordata all’estero soprattutto per essere stata teatro, nel 1972, del Bloody Sunday, Derry fa qui da sfondo alle disavventure ordinarie e tipicamente adolescenziali di Erin, sua cugina Orla, la nevrotica Clare, la strafottente Michelle e il cugino di quest’ultima, James, appena trasferitosi dall’Inghilterra (e costantemente preso in giro per il suo essere inglese). Frequentano un istituto cattolico femminile (sì, anche James, perché in un istituto maschile sarebbe stato tormentato dai bulli in quanto inglese) e affrontano i problemi di qualunque altro adolescente, con trovate spesso esilaranti per una serie che dimostra come sia possibile vivere una vita normale, essere adolescenti e ridere anche tra perquisizioni della polizia e allarmi bomba.

Mad Men Genere: in costume/drammatico Se non avete mai visto “Mad Men”, potete recuperare su Netflix tutte le sette stagioni della serie di Matthew Weiner sui pubblicitari di Madison Avenue - da cui il titolo - nella New York degli anni ‘60. Le vicende di Don Draper (Jon Hamm) e soci in questa serie dall’ambientazione incredibilmente accurata e suggestiva non sono altro che un pretesto per raccontare i cambiamenti dell’America di quegli anni e, insieme, far riflettere anche sull’attualità, il tutto tratteggiando un disincantato ritratto dei valori di quel decennio. La serie ha vinto sedici Emmy e cinque Golden Globe. Nel cast anche Elisabeth Moss (“The Handmaid’s Tale”) e Christina Hendricks.

Peaky Blinders Genere: drammatico/in costume Tra le serie presenti sul catalogo Netflix che non dovete proprio perdervi c’è “Peaky Blinders”, serie BBC che racconta le vicende, nella Birmingham del primo dopoguerra, della gang nota come i Peaky Blinders (che è esistita davvero, anche se nella realtà è stata attiva negli anni immediatamente precedenti alla Prima Guerra Mondiale). A guidare la gang è Thomas Shelby (Cillian Murphy), che nel corso delle stagioni deve vedersela non solo con la polizia ma anche con la mafia e altre organizzazioni criminali. Tra gli attori più noti nel cast anche Tom Hardy, che fa la sua comparsa nella seconda stagione, e Adrien Brody, presente invece nella quarta. Su Netflix sono disponibili le prime quattro stagioni; la quinta arriverà a ottobre.

Hill House Genere: horror “Hill House” è una serie da non perdere, e non solo per gli amanti del genere horror. Ispirata al romanzo “L’incubo di Hill House” di Shirley Jackson, definito da Stephen King uno dei romanzi horror più importanti del secolo scorso, la serie segue le vicende della famiglia Crane che, ventisei anni dopo aver trascorso l’estate nell'infestata Hill House, che ha rovinato per sempre le loro vite, sono costretti a tornare a rivangare vecchi ricordi e affrontare l’incubo ancora una volta. Messa così, “Hill House” potrebbe sembrare l’ennesima storia di una casa infestata, e invece il regista Mark Flanagan ha saputo costruire un delicato - per quanto inquietante - racconto psicologico, la storia di una famiglia a pezzi e della loro elaborazione del lutto. Però siete avvisati: fa anche davvero paura. Il successo della serie ne ha decretato la prosecuzione: sarà una serie antologica e la seconda stagione si ispirerà al romanzo “Giro di vite” di Henry James.

Broadchurch Genere: crime Il 2019 è stato davvero l’anno di Olivia Colman: ha vinto l’Oscar come miglior attrice protagonista per il ruolo della regina Anna nel film “La Favorita”, è stata nominata agli Emmy come miglior attrice non protagonista per il ruolo della matrigna in “Fleabag”, e a novembre la vedremo vestire i panni della regina Elisabetta nella terza stagione di “The Crown”. Se volete ammirare nuovamente il suo talento non potete perdervi “Broadchurch”, serie britannica in cui Colman interpreta la detective Ellie Miller. Al suo fianco nel ruolo di co-protagonista c’è il sempre bravo David Tennant, qui nei panni del detective ispettore Hardy, appena trasferitosi nella minuscola cittadina costiera di Broadchurch. I due indagano sulla morte di un bambino, e nel corso delle indagini scoprono i segreti di diversi abitanti della città. La serie è composta da tre stagioni ed è più di un semplice crime, concentrandosi anche sulla risposta al lutto da parte della comunità e della famiglia della vittima oltre che sul processo al colpevole nelle stagioni successive.

Brooklyn Nine-Nine Genere: comedy Tra le serie più divertenti attualmente in circolazione c’è sicuramente “Brooklyn Nine-Nine”, di cui trovate le prime quattro stagioni su Netflix (in America sono arrivati alla sesta). La serie, che ha vinto due Golden Globe e ha dimostrato di saper affrontare tematiche attuali e delicate - dalle molestie sul lavoro al razzismo del corpo di polizia - con leggerezza e disincantata ironia, racconta le vicende di agenti e detective dell’immaginario 99esimo distretto di polizia di New York. Una curiosità: dopo cinque stagioni, a maggio 2018 la Fox ha annunciato la cancellazione dello show, e dopo appena 24 ore la NBC ha annunciato i diritti per la serie. Tutto grazie al putiferio nato su Twitter, con fan di tutto il mondo che chiedevano il rinnovo dello show. E che fan: anche il regista Guillermo Del Toro, Mark Hamill (Luke Skywalker nella saga di Star Wars) e Sean Astin (noto soprattutto per il ruolo di Sam ne “Il Signore degli Anelli”) si sono uniti al coro di fan su Twitter nella speranza che qualche altro network televisivo salvasse la serie. Nella sesta stagione, Sean Astin è anche comparso in un cameo.

Mindhunter Genere: crime Cosa spinge i serial killer a uccidere? È possibile anticiparli in qualche modo? Ormai siamo abituati alla criminologia moderna e alla profilazione criminale, resi popolari anche da serie tv come “Criminal Minds”, ma in pochi sanno che il profiling è nato negli anni ‘70 da un’intuizione di John E. Douglas. Douglas ha riportato la sua esperienza in un libro, “Mindhunter: La storia vera del primo cacciatore di serial killer americano”, a cui è ispirata la serie Netflix “Mindhunter”, prodotta da David Fincher (che ha diretto anche alcuni episodi). La serie, la cui seconda stagione è approdata su Netflix il 16 agosto, segue gli agenti FBI Holden Ford (Jonathan Groff) e Bill Tench (Holt McCallany) nelle loro interviste ad alcuni serial killer per comprendere al meglio la loro psiche e agevolare in questo modo indagini future. I due protagonisti sono immaginari ma ispirati a Douglas e al suo partner, Robert Kessler, mentre i casi trattati nella serie sono reali (e nella seconda stagione c’è anche Charles Manson).

Friends Genere: comedy Riguardare un episodio di “Friends” è il miglior rimedio contro una giornata storta, e su Netflix sono disponibili tutte le dieci stagioni della sit-com simbolo degli anni ‘90. A distanza di venticinque anni dalla messa in onda del primo episodio (era il 22 settembre 1994), le avventure di Ross, Rachel, Monica, Chandler, Phoebe e Joey restano intramontabili. Consigliatissimo il rewatch in lingua originale, per non perdersi alcuni giochi di parole che si sono inevitabilmente persi nell’adattamento italiano, così come alcune delle battute simbolo della serie (il famosissimo saluto di Joey, «How you doin’?», poi realmente entrato nel linguaggio comune in America, ne è un esempio, così come il ricorrente «We were on a break!» - «Avevamo rotto!» - di Ross: entrambe le frasi hanno avuto traduzioni diverse nel corso delle stagioni).

Sherlock Genere: crime Benedict Cumberbatch e Martin Freeman sono Sherlock Holmes e il suo assistente John Watson in questa rivisitazione in chiave contemporanea delle avventure del famosissimo detective inglese nato dalla penna di Arthur Conan Doyle. La serie BBC creata da Steven Moffat e Mark Gatiss è composta da quattro stagioni da tre episodi l'una (episodi lunghi quanto un film: ogni puntata dura un'ora e mezza). Su Netflix è disponibile anche l'episodio speciale "L'abominevole sposa", ambientato nella Londra vittoriana.

