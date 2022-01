“Servant 3”: trama, cast e trailer

Prodotta da M. Night Shyamalan, la serie che unisce dramma, thriller e horror torna in streaming dal 21 gennaiob su Apple Tv+ Nell Tiger Free e Rupert Grint in “Servant” Valentina Barzaghi







Si puo' vedere su

La famiglia Turner è tornata. Dal 21 gennaio arriva su Apple Tv+ la terza - e già rinnovata per la quarta - stagione di “Servant”. Creata e scritta da Tony Basgallop, la serie è uno degli esperimenti horror-thriller più riusciti degli ultimi anni in tv. Dietro al suo successo, d’altronde, troviamo un maestro di genere come M. Night Shyamalan (“Il sesto senso”, “The Village”), nelle vesti di produttore esecutivo e regista di quelli che sono stati i primi episodi tra cui la puntata pilota, che per questa ultima stagione ha lavorato a stretto contatto con la figlia Ishana, regista e sceneggiatrice.

Dove eravamo rimasti

Alla fine della seconda stagione avevamo lasciato la famiglia Turner finalmente riunita. Jericho è tornato a casa insieme a Leanne (Nell Tiger Free). I coniugi Dorothy (Lauren Ambrose) e Sean (Toby Kebbell) Turner sono pronti e felici di ricominciare una vita famigliare insieme a loro, supportando la ragazza nei suoi tormenti legati al passato. La seconda stagione si è infatti conclusa con Leanne che, grazie anche all’aiuto di Dorothy, ha ucciso zia Josephine (Barbara Sukowa), potente membro della setta religiosa di cui la ragazza faceva parte e da cui è fuggita, venuta per riportarla a casa.

La trama

La terza stagione di “Servant” si apre con molti interrogativi. La setta verrà a vendicare Josephine? Jericho, sarà proprio lui? Dorothy supererà mai il trauma riacquistando la memoria? “Servant” rimane un classico prodotto “alla Shyamalan”, un’opera in cui inquietudini reali si mischiano al soprannaturale e in cui il twist di sceneggiatura o di cambio di tono è sempre dietro l’angolo. Nel corso delle sue dieci nuove puntate, la serie prova a rispondere a molti di questi interrogativi. La tensione rimane sempre altissima, così come la capacità di sorprendere lo spettatore.

Il cast

Uno degli aspetti senza dubbio più notevoli di “Servant” è ancora una volta il suo cast: un gruppo di attori che riescono a raccontare alla perfezione la surreale storia in cui sono calati. Lauren Ambrose nei panni della nevrotica e dolce Dorothy Turner ci porta alla scoperta del dolore di una madre, che la mente ha fatto di tutto per celare. Una non-realtà inscenata quotidianamente dal marito Sean e dal fratello di lei, Julian (Rupert Grint), “rei” di non esserci stati nel momento del bisogno. La colpa in tal senso è una delle tematiche cardine della serie: ogni personaggio ne è macchiato e la setta religiosa di cui Leanne faceva parte si investe del compito di estirparla.

Il trailer

Per gli amanti della suspense, “Servant” rimane uno dei prodotti più originali e meglio sviluppati da vedere. La terza stagione non delude le aspettative e continua a intrattenere il pubblico nonostante rimanga perlopiù ambientata nello spazio limitato di casa Turner, in cui i personaggi si trovano a portare avanti complesse dinamiche tra loro e hanno a che fare con una serie di ospiti, desiderati e non.