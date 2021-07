“Sex and the City”, il ritorno in “And just like that…”

Si sta girando la miniserie sequel dello storico telefilm Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker e Kristin Davis nella prima foto di And just like that..." Redazione Sorrisi







Sono ancora “stilose” a 17 anni dalla fine della serie e a 11 dall’ultimo film che le vedeva protagoniste. E ora stanno per tornare in tv. Parliamo di Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis) e Miranda (Cynthia Nixon), le ragazze di "Sex and the City", che negli ultimi giorni sono tornate a farsi vedere insieme per le strade di New York.

Si sta girando infatti "And just like that...", miniserie sequel dello storico telefilm: questi dieci nuovi episodi da mezz’ora andranno in onda negli Usa entro il 2021 sul canale in streaming Hbo Max (a meno di sorprese, qui in Italia li vedremo su Sky e Now). Come i fan della serie avranno intuito, non sarà invece della partita Kim Cattrall, l’attrice che interpretava il ruolo di Samantha. Chissà come gli autori giustificheranno la sua assenza. Confermato invece Chris Noth nei panni di Mr. Big. Saranno poi presenti diversi personaggi del tutto inediti.