“Sex education 3”: riapre la scuola “vietata ai minori”

Inizia l'ultimo anno di liceo per i protagonisti di "Sex education", la serie più "esplicita" di Netflix. Otis (Asa Butterfield) ha ormai accettato la gravidanza della madre Jean (Gillian Anderson): «Chiamiamo in causa il dibattito sui pregiudizi verso i genitori non più giovanissimi» spiega l’attore. «Ci sarà poi l'ingresso di nuovi personaggi che introdurranno altre tematiche».

Resta in sospeso la relazione con Maeve (Emma Mackey), la socia con cui Otis aveva avviato le consulenze sessuali a pagamento per gli studenti della Moordale. La ragazza, intanto, dovrà affrontare il difficile rapporto con la madre. L'appuntamento è su Netflix a partire dal 17 settembre.