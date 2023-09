“Sex Education 4”: Otis, Eric e gli altri ragazzi alla resa dei conti

Arriva su Netflix l’ultima stagione della serie sulla vita sessuale (e non) di un gruppo di studenti Emma Mackey nella quarta stagione di "Sex Education" Credit: © Netflix Solange Savagnone







Godetevi questa quarta stagione di “Sex Education”, disponibile su Netflix dal 21 settembre, perché sarà ufficialmente l’ultima. Ma prima di dire addio ai nostri ragazzi, vediamo come iniziano gli otto nuovi episodi.

Dopo la chiusura del liceo di Moordale, Otis (Asa Butterfield) e il suo migliore amico Eric (Ncuti Gatwa, che abbiamo visto al cinema nel film “Barbie” e che sarà il protagonista di “Doctor Who”) devono affrontare un nuovo inizio al Cavendish Sixth Form College, che ospita anche gli altri ex studenti della Moordale. Una scuola molto diversa dalla loro, dove si praticano yoga e la gentilezza, non c’è competizione e si vive all’insegna della sostenibilità. Una realtà decisamente spiazzante per i nostri ragazzi.

Il trailer

Intanto, Maeve (Emma Mackey) ha lasciato l’Inghilterra per trasferirsi in America e frequentare la prestigiosa Wallace University. Qui avrà come insegnante lo scrittore Thomas Molloy (Daniel Levy). Otis dovrà quindi vivere lontano dalla ragazza che ama da sempre e chissà che questo non comporti un ritorno di fiamma con Ruby (Mimi Keene), che l’aveva lasciato perché non ricambiata. Inoltre, Otis dovrà fare anche i conti con il fatto di non essere più figlio unico, dopo che la madre, la discussa sessuologa Jean Milburn (Gillian Anderson), ha avuto una bambina. Ma soprattutto, di non essere più l’unico consulente sessuale della scuola. Se questo è l’inizio, buon divertimento a tutti!