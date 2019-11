“Sex Education”: la trama, le immagini e la data della seconda stagione

Ecco qualche anticipazione sui nuovi episodi della serie Netflix, in arrivo nel 2020. Dal cast alle prime immagini, passando per i nuovi personaggi

25 Novembre 2019 | 14:32 di Redazione Sorrisi

Può partire il countdown per la seconda stagione di "Sex Education", in arrivo su Netflix il 17 gennaio 2020. La serie, che ha debuttato sulla piattaforma streaming a gennaio di quest'anno, ruota attorno alle vicende di Otis (Asa Butterfield), un adolescente che, grazie alle conoscenze apprese dalla madre sessuologa (Gillian Anderson), decide di aprire una clinica clandestina a scuola per offrire terapia sessuale ai compagni.

Il cast

Nel cast troviamo: Asa Butterfield, Gillian Anderson, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells, Aimee-Lou Wood, Kedar Williams-Stirling, Chaneil Kular, Simone Ashley, Mimi Keene, Tanya Reynolds, Mikael Persbrandt, Patricia Allison, Jim Howick, Rakhee Thakrar, Samantha Spiro e Alistair Petrie.

La trama

Nella seconda stagione Otis si dividerà tra la nuova relazione con Ola (Patricia Allison) e il rapporto ora conflittuale con l'amica Maeve (Emma Mackey). Nel frattempo, il liceo Moordale dovrà vedersela con una vera e propria epidemia di clamidia, che renderà evidente la necessità di una migliore educazione sessuale scolastica. Inoltre, nuovi arrivi in città sconvolgeranno gli equilibri tra i protagonisti.

Si uniscono al cast originale della serie tre attori esordienti che interpretano altrettanti nuovi personaggi. Chinenye Ezeudu interpreta Viv, studentessa molto promettente con una grande sfortuna in amore. Sami Outalbali veste i panni di Rahim, studente francese che avrà presto gli occhi di tutto il liceo puntati addosso. George Robinson è invece Isaac, un ragazzo che porterà scompiglio nel caravan park di Maeve, dove si trasferirà.