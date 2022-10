“Shantaram”: la serie tv dal best seller di Gregory David Roberts

Su Apple TV+ dal 14 ottobre la nuova serie con Charlie Hunnam nei panni dell’ex ergastolano in fuga Lin Ford e il suo approdo a Bombay Charlie Hunnam è il protagonista di "Shantaram", su Apple TV+ dal 14 ottobre Valentina Barzaghi







Chi non ha mai avuto il coraggio di impugnare le oltre mille pagine del romanzo di Gregory David Roberts, oggi può recuperare la storia di “Shantaram” grazie alla serie in dodici puntate su Apple Tv+ dal 14 ottobre. Nei panni del protagonista, un ex ergastolano che, una volta riuscito a fuggire dal carcere, parte per Bombay, c’è il divo di “Sons of Anarchy”, Charlie Hunnam.

Trama

Anni '80. Il fuggitivo Lindsay arriva a Bombay dopo essere riuscito a evadere da una prigione australiana, in cui è finito per rapina a mano armata. Nel suo passato ci sono la tossicodipendenza, una famiglia da cui si è dovuto allontanare e una carriera da studioso e politica abbandonata. A Bombay, dove si nasconde, incontra un nuovo destino. Diventa uno Shantaram, ovvero un ‘uomo della pace di Dio’, stringe relazioni pericolose con la malavita locale, allestisce un ospedale per mendicanti e indigeni, partendo poi per le guerre in Afghanistan e Pakistan tra le fila dei combattenti islamici.

Trailer

La serie co-creata, scritta e prodotta da Steve Lightfoot, che è anche showrunner, segue in maniera fedele il romanzo best seller dedicandosi alla traduzione visiva delle pagine di Roberts più che trovarne una reinterpretazione o abbandonarsi a vezzi di regia. Con un retrogusto aspirazionale e favolesco da immaginari cinematografici in stile “Mangia Prega Ama”, dove i protagonisti si lasciano trasportare verso una rinascita lontani da casa, trovando se stessi attraverso nuove esperienze, “Shantaram” fa vivere allo spettatore il lato più affascinante della storia proposta nel romanzo.

Ma nonostante dodici puntate da un’ora circa ciascuna siano meno inibenti di mille pagine, la serie soffre un po’ di prolissità. Come esperimento narrativo, sarebbe stato più curioso vederle tramutate in un film da due ore che non in una storia da una dozzina. L’intrattenimento comunque c’è, soprattutto grazie ai suoi interpreti e all’arco narrativo di ogni personaggio, a partire dall’evoluzione di Lin, a cui man mano si affiancano una serie di caratteri secondari che acquistano sempre più rilevanza con il procedere della storia.

Cast

Oltre a Charlie Hunnam, la serie è interpretata anche da Shubham Saraf, Elektra Kilbey, Fayssal Bazzi, Luke Pasqualino, Antonia Desplat, Alyy Khan, Sujaya Dasgupta, Vincent Perez, David Field, Alexander Siddig, Gabrielle Scharnitzky, Elham Ehsas, Rachel Kamath, Matthew Joseph e Shiv Palekar.

I primi tre episodi della serie debutteranno il 14 ottobre in streaming su Apple Tv+, mentre gli altri saranno disponibili uno alla settimana, ogni venerdì, fino al 16 dicembre.