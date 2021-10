“Sharp Objects”, un thriller psicologico imperdibile. Da vedere su Now

Quando il giallo sembra giunto a conclusione, emerge una verità terrificante, in un finale imprevedibile e sconcertante Simona De Gregorio







Si puo' vedere su

Camille (interpretata da una straordinaria Amy Adams) è una giornalista di cronaca nera, con tanti scheletri nell’armadio che l’hanno portata all’alcolismo e all’autolesionismo. Intorno a lei ruota la serie “Sharp objects”, ora disponibile su Now.

A seguito della misteriosa scomparsa di due ragazzine, il suo capo decide di mandarla a Wind Gap, la piccola cittadina del Missouri da dove Camille è fuggita, e dove vive la madre Adora insieme con il patrigno e la sorellastra Amma. Catapultata nuovamente nelle dinamiche locali, fatte di omofobia, razzismo, competizione tra donne e maschilismo esasperato, Camille cade nel baratro. L’unica spalla a cui appoggiarsi è quella del detective Richard Willis, arrivato in città per indagare sul caso. Collaborando, portano a galla i più torbidi segreti della provincia e dei suoi abitanti. E quando il giallo sembra giunto a conclusione, e Camille comprende alcuni eventi del suo passato, emerge una verità terrificante, in un finale imprevedibile e sconcertante.