“Shining Vale”: su Starzplay la serie horror con Courteney Cox

Debutta in streaming il 6 marzo la serie che unisce paura e ironia per raccontare i demoni della mente "Shining Vale" Valentina Barzaghi







Si puo' vedere su

Una casa infestata. Una famiglia che ci va a vivere. Una donna, una scrittrice, che inizia a vedere presenze, tra aspettative e tensioni legate a un romanzo che non riesce a scrivere, traumi e colpe del passato, nuovi inizi. Sono questi gli ingredienti di “Shining Vale”, la serie che unisce horror e ironia, creata da Sharon Horgan e Jeff Astroff, in streaming su Starzplay dal 6 marzo.

La trama

Patricia, Terry e i loro due figli adolescenti arrivano nella cittadina di Shining Vale con un matrimonio da rinsaldare dopo il tradimento di lei. Patricia è una scrittrice a cui da tempo manca l’ispirazione per un nuovo romanzo e il trasferimento è la sua occasione per cambiare aria e riuscirci. I quattro, però, non fanno nemmeno in tempo a mettere piede in casa, che Patricia inizia ad avvertire presenze inquietanti che si intensificano col passare dei giorni tra le parti domestiche, dove si trova quasi sempre sola. La donna è l’unica a cui la casa, che sembra nutrirsi delle sue paure e insicurezze, si manifesta nella sua chiave più inquietante e spettrale, portando sia lei sia la famiglia a ipotizzare la pazzia.

Il cast

Nei panni di Patricia, la protagonista assoluta dello show, troviamo Courteney Cox, che col genere aveva già dimestichezza grazie alle sue plurime partecipazioni nel cast di “Scream”. Insieme a lei ci sono Greg Kinnear (“Little Miss Sunshine”, “Qualcosa è cambiato”), Mira Sorvino (“La dea dell’amore”, “A prima vista”), Judith Light (“Ugly Betty”, “The Politician”, American Crime Story”), Sherilyn Fenn (“I segreti di Twin Peaks”), Augusta Birney (“Dickinson”) e Dylan Gage (“Elegia Americana”).

“Shining Vale” parte da una classica ambientazione del cinema horror, quella della casa infestata, per costruire un racconto che tocca tematiche complesse come solitudine e malattia mentale. Patricia è una donna che cede all’oscurità, ai fantasmi, che iniziano a materializzarsi nella sua vita, in un momento in cui sta provando a costruire un futuro diverso per sé e la sua famiglia, mentre il passato interferisce di continuo, tra recriminazioni, rimpianti, insicurezze e insoddisfazioni. Patricia è sola: lo è in quella casa, così come nella vita.

Il trailer

La serie, che porta con sé echi di diversi classici genere, da “Rosemary’s Baby” a "Shining", tratta il binomio depressione-follia con una nuova protagonista femminile che soffre per il suo passato - da figlia con madre affetta da disturbi mentali e da ex alcolista - dove ha paura di rimanere intrappolata senza futuro - non riesce a scrivere, a pubblicare un nuovo romanzo. Una sottotrama non semplice che però viene proposta attraverso diverse situazioni di svolgimento e una messa in scena atti ad alleggerire il racconto, che gode di non pochi momenti di puro divertimento. “Shining Vale” è una serie davvero godibile, con otto episodi della durata di circa mezzora che scorrono via lisci, da divorare uno dietro l’altro.