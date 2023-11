“Shogun”, la serie ambientata nel Giappone del 1600

Su Disney+ a febbraio, la serie tratta dal libro di James Clavell racconta l'incontro tra Yoshii Toranaga e John Blackthorne Redazione Sorrisi







Per vedere "Shōgun" bisognerà aspettare febbraio del 2024, ma intanto Disney+ ha pubblicato il trailer della serie FX che ospiterà sulla sua piattaforma streaming in Italia. Si tratta di un adattamento del romanzo bestseller di James Clavell, co-creato per la televisione da Rachel Kondo e Justin Marks. Dieci puntate ambientate nel Giappone del 1600, all’alba di una guerra civile che segnerà un secolo.

La trama

Lo stesso produttore Hiroyuki Sanada interpreta Lord Yoshii Toranaga che sta lottando per la vita, mentre i suoi nemici nel Consiglio dei Reggenti si coalizzano contro di lui. Quando una misteriosa nave europea viene ritrovata abbandonata in un vicino villaggio di pescatori, il suo pilota inglese, John Blackthorne (Cosmo Jarvis), porta con sé segreti che potrebbero aiutare Toranaga a ribaltare le sorti del potere e a distruggere la temibile presenza dei nemici di Blackthorne, i preti gesuiti e i mercanti portoghesi. I destini dei due diventano inestricabilmente legati alla loro interprete, Toda Mariko (Anna Sawai), una misteriosa nobildonna cristiana, ultima di una stirpe caduta in disgrazia. Mentre serve il suo signore in questo scenario politico difficile, Mariko deve conciliare il suo legame ritrovato con Blackthorne, il suo impegno verso la fede che l’ha salvata e il suo dovere nei confronti del padre defunto.

Il trailer

Il cast