“Siamo solo baby orsi” arriva su Cartoon Network

Arriva lo spin-off della serie "Siamo solo orsi". Panda, Orso Bianco e Grizzly sono pronti a tornare in versione baby Redazione Sorrisi







Arriva su Cartoon Network (canale 607 di Sky) "Siamo solo baby orsi", spin off di "Siamo solo orsi" con protagonisti i tre fratelli Panda, Orso Bianco e Grizzly. L’appuntamento è a partire dall’11 aprile, dal lunedì al venerdì, alle 19.40.

La serie vede al centro i dolci e spassosissimi fratelli da cuccioli, coinvolti in un emozionante viaggio attraverso una moltitudine di mondi. Grazie all’aiuto di una scatola magica e al teletrasporto, i baby orsi vanno alla ricerca di un luogo dove potersi stabilire. In ogni episodio conosceranno un posto nuovo, colorato, divertente e fantasioso, dove incontreranno nuovi amici. Scegliere se fermarsi o proseguire il viaggio alla ricerca di un posto da chiamare ‘casa’ non sarà semplice, ma nell’affrontarlo impareranno che dopotutto casa può essere ovunque loro si trovino insieme!

Grizzly, fratello maggiore e leader indiscusso del trio, è energico, amichevole e sempre fiducioso, ma anche molto testardo fin da piccolo, oltre ad essere un avventuriero nato come dimostrerà ai suoi fan attraverso le avventure di questa nuova serie.

Il secondo fratello è Panda: irresistibilmente carino, leggermente tendente al drammatico e… ossessionato dal telefono! Il suo punto debole: la sindrome del fratello di mezzo, compensata tuttavia dal suo spirito artistico e dal suo essere sempre molto alla moda.

Orso Bianco, terzo e ultimo dei fratelli, è talentuoso e riflessivo, qualche volta viene frainteso ma la sua lealtà e fedeltà sono fondamentali per l’equilibrio dei baby orsi. Ama le arti marziali nelle quali eccelle… come in tante altre cose considerando la sua innegabile genialità!

La scatola magica, infine, veste i panni di un vero e proprio personaggio: affidabile, misteriosa e materna: trasportando i piccoli orsi in giro per il mondo, alla ricerca di una casa dove possano vivere felici, la scatola diventa ciò che tiene i tre fratellini al sicuro.