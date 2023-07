“Signora Volpe”, misteri estivi in Umbria e Lazio

Sylvia Fox (interpretata da Emilia Fox) è un’ex spia che ora lavora al quartier generale dell’MI6, l’agenzia di spionaggio a Londra. Delusa del suo nuovo incarico d’ufficio, coglie l’opportunità di prendersi una pausa quando la nipote la invita al suo matrimonio in Italia. Da qui ha inizio la nuova serie "Signora Volpe", al via mercoledì 19 luglio su Canale 5.

La vacanza, però, presto prende una piega inaspettata. E così, quando lo sposo sparisce e un cadavere viene ritrovato nel lago, Sylvia inizia a indagare sul caso. Ritrovandosi coinvolta in una serie di altri misteri: la scomparsa di una donna, il furto di un maiale da tartufo fino a un complotto contro il figlio di un politico russo.

La serie è ambientata quasi interamente nel nostro Paese, principalmente in Umbria. Tra tutti i paesi e le valli che compaiono nella fiction, figura soprattutto Panicale, nella provincia di Perugia. Ma molte sequenze sono state girate anche nel Lazio, tra Roma e il Lago di Bracciano. «Sono rimasta incantata. Roma è una città straordinaria, in cui ho vissuto tre mesi» ha detto la protagonista, Emilia Fox. «Il lago di Bracciano è incantevole. Ci nuotavamo ogni fine settimana. Questo Paese ha qualcosa di unico».

E nel cast figurano pure attori nostrani, come Imma Piro volto di tante fiction da "Mina Settembre" a "I bastardi di Pizzofalcone", e Giovanni Cirfiera, visto in "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story".