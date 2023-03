“Silo”: la nuova serie sci-fi con Rebecca Ferguson

La serie tratta dai romanzi di Hugh Howey arriva in streaming su Apple Tv+ a maggio Cecilia Uzzo







La fantascienza distopica è il genere di "Silo", la nuova serie in arrivo su Apple Tv+ dal prossimo 5 maggio. Creata dallo sceneggiatore Graham Yost ("Band of Brothers"), si tratta dell’adattamento dei romanzi distopici bestseller di Hugh Howey pubblicati dal New York Times. Rebecca Ferguson guida un cast corale che comprende Common, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, David Oyelowo, Rashida Jones e Tim Robbins. Composta da dieci episodi, "Silo" debutta in streaming con i primi due episodi, seguiti da un nuovo episodio settimanale ogni venerdì, fino al 30 giugno.

I libri della "Trilogia del Silo"

La "Trilogia del Silo" è una serie composta da nove romanzi di fantascienza dello scrittore statunitense Hugh Howey, raccolti successivamente in tre libri: "Wool", "Shift" e "Dust", pubblicati tra il 2011 e il 2023, mentre le edizioni italiane sono opera di Fabbri Editori (2013-2014). Una decina di anni fa circa i diritti d’autore sono stati acquisiti dalla 20th Century Fox e e i registi Ridley Scott e Steve Zaillian avrebbero dovuto occuparsi della trasposizione cinematografica, di cui però non si sa più nulla. In compenso, la serie "Silo" è stata sviluppata come contenuto originale per Apple TV+ da AMC Studios, infatti è prodotta da Graham Yost con lo stesso Hugh Howey, Morten Tyldum e la protagonista Rebecca Ferguson, insieme a Nina Jack, Fred Golan, Rémi Aubuchon e Ingrid Escajeda.

La trama

Silo racconta la storia degli ultimi diecimila abitanti della Terra, la cui casa profonda un miglio li protegge dal mondo esterno, tossico e mortale. Tuttavia, nessuno sa quando o perché il silo sia stato costruito e chi cerca di scoprirlo va incontro a conseguenze fatali. Rebecca Ferguson interpreta l'ingegnere Juliette, che cerca risposte sull'omicidio di una persona cara e si imbatte in un mistero molto più intricato di quanto avrebbe mai potuto immaginare, portandola a scoprire che, se le bugie non ti uccidono, lo farà la verità.

Il cast

Oltre alla protagonista (e produttrice) Rebecca Ferguson, il cast della serie comprende Common, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, David Oyelowo, Rashida Jones e il premio Oscar Tim Robbins.