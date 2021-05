“Singletown”, per questi ragazzi Londra è la città della tentazione

Nel reality di Discovery+ relazioni e sentimenti sono in primo piano "Singletown" Monica Agostini







Questo è un reality show a tema sentimentale, 15 puntate da un’ora disponibili su Discovery+ dal 14 maggio.

In “Singletown UK” cinque coppie si mettono in gioco, sperimentando un’estate da single in una città piena di vita come Londra. I dieci concorrenti si trasferiscono per un mese lungo le rive del Tamigi e da qui iniziano a incontrare altre persone tra cui anche gli ex fidanzati: resteranno fedeli ai compagni, cederanno alle tentazioni o decideranno di intraprendere il fatidico “periodo di riflessione”?

In ciascuna puntata c’è un momento chiave in cui ognuno fa il punto della situa- zione e decide se continuare nel gioco o tornare sui propri passi (e dai partner).