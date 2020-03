“Siren 2”, su Rai4 il ritorno delle leggendarie creature

Dal 9 marzo, in prima visione assoluta, andranno in onda le nuove puntate della serie mistery-fantasy dedicata al “popolo” del mare

04 Marzo 2020 | 11:11 di Antonella Silvestri

L’“Odissea” tra uomo e mare sta per ricominciare. “Siren 2” torna in prima visione assoluta su Rai4 dal 9 marzo, ogni lunedì in prima serata.



Nelle nuove puntate della serie mistery-fantasy dedicata al “popolo” del mare e ambientata nella cittadina di Bristol Cove che la leggenda racconta fosse dimora delle sirene, il numero delle creature marine si moltiplica.



La trama

La storia riprende là dove si era conclusa con il finale di stagione: i due biologi marini Ben (Alex Roe) e Maddie (Fola Evans -Akingbold) cercano di ristabilire un contatto con Ryn (Eline Powell) la sirena, dal passato oscuro, sbucata all’improvviso nel tranquillo paese dei pescatori perché la sua intera specie è in estinzione.



Cast: i ritorni

La seconda stagione (composta da 16 episodi) segna anche il ritorno di Ian Verdun nei panni del pescatore Xander McClure e Rena Owen nel ruolo di Helen Hawkins, discendente delle sirene e imparentata alla lontana con Ben. Le conseguenze dell’attacco all’impianto di trivellazione sono mortali, e sebbene le sirene stiano facendo ritorno al mare, senza la loro guida Ryn, si sentono perse.

Cosa succede nei primi quattro episodi

Cosa vedremo nei primi quattro episodi dell’attesa serie creata e prodotta da Eric Wald e Dean White? Nel primo episodio (“The Arrival”) una nuova minaccia getta nel caos Bristol Cove mentre altre sirene approdano sulla baia. Nel secondo episodio (“The Wolf at the Door”) Ben, Maddie e Ryn cercano di nascondere il nuovo gruppo di sirene utilizzando, come copertura, l’annuale concorso di bellezza “Mermaid Beauty Contest”. Nel terzo (“Natural Order”) Ryn combatte per mantenere la leadership del gruppo, mentre Helen scopre incredibili verità sulla sua discendenza familiare. Nel quarto episodio (“Oil & Water”) Ben diventa il mentore del tritone Levi mentre Ryn cerca nuovi posti in cui far vivere le sirene; Maddie, dal canto suo, continua a lottare con la presenza invadente di sua madre.