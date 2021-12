“Sissi”, la nuova serie sulla leggendaria principessa

Dal 28 dicembre su Canale 5 l'appuntamento con la storia della "principessa Sissi" in versione contemporanea Cecilia Uzzo







Oltre vent’anni dopo il primo film muto, "Sissi" approda in televisione come serie tv in onda su Canale 5 (e in streaming su Mediaset Infinity) in prima serata da martedì 28 dicembre in prima visione assoluta. La serie in sei puntate per tre esclusive serate ripercorre la vita della duchessa Elisabetta di Baviera fino al titolo di Imperatrice d'Austria. Presentata in anteprima mondiale a Canneseries e prodotta dalla tv tedesca RTL con Beta Film, è stata diretta Sven Bohse sulla sceneggiatura di Andreas Gutzeit, Robert Krause ed Elena Hell. La produzione è di Sony House Picture per Rtl, mentre la distribuzione è di Beta Film.

Proprio come altre pellicole famose, la serie "Sissi" racconta la vera storia della celebre principessa, in chiave moderna e pensata per nuova generazione di spettatori, che anche da un period-drama (come “Bridgerton”) si attende eros e passione, azione e location magnifiche, costumi sontuosi, acconciature e trucco perfetti. In altre parole, la fiction si concentra sulla storia sull’amore appassionata tra Sissi e Franz, più che sulla verità storica.

La serie narra la vicenda della Duchessa di Baviera Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, originale mix tra maschiaccio e principessina, vissuta alla fine del XIX secolo, che si innamora perdutamente dell'Imperatore d'Austria Francesco Giuseppe I e che solo dopo il matrimonio capirà che la vita alla corte asburgica di Vienna non è quello che si aspettava.

"Sissi" al cinema e tv

La figura della duchessa Elisabetta di Baviera, diventata poi Imperatrice d'Austria, ha anticipato altri personaggi femminili storici, come Lady D o la regina Elisabetta, rappresentate nella serie “The crown”. La filmografia su Elisabetta d'Austria comprende 28 opere cinematografiche, ma è nota soprattutto per i film con Romy Schneider nel ruolo dell'imperatrice Elisabetta, che le attribuisce il soprannome di Sissi (in realtà non fu mai principessa né chiamata così) e Karlheinz Böhm in quello dell'Imperatore Francesco Giuseppe. Si tratta di una trilogia del regista Ernst Marischka, composta dalle pellicole "La Principessa Sissi" (1955), "Sissi - La giovane Imperatrice" (1956), "Sissi - Destino di un'Imperatrice" (1957).

Romy Schneider interpretò nuovamente l'Imperatrice Elisabetta nel film "Ludwig" (1972) di Luchino Visconti, con Helmut Berger nel ruolo di Ludovico II di Baviera. A differenza della trilogia, nel film di Visconti è rappresentata in maniera disincantata, aristocratica e più realistica.

Il primo film su Elisabetta risale alla pellicola di Rolf Raffé del 1920, preceduta da un'altra pellicola, intitolata "Mayerling" (1919), che narrava il suicidio del Principe ereditario Rodolfo, in cui l'Imperatrice aveva un ruolo più marginale. Un nuovo film su "Mayerling" fu realizzato nel 1968, con la presenza di Ava Gardner (Elisabetta), James Mason (Francesco Giuseppe), Omar Sharif (Rodolfo) e Catherine Deneuve (Maria Vetsera).

La trama

La serie tv racconta la vita di Elisabetta d’Austria-Ungheria, nata Duchessa in Baviera e diventata Imperatrice d’Austria. La storia parte dagli anni dell’adolescenza, quando la spensierata ragazza un po’ maschiaccio si innamora dell’Imperatore Francesco Giuseppe I. Il matrimonio la porta alla corte degli Asburgo a Vienna, dove si rende conto che quella vita fatta di rigidi protocolli e apparenze non è affatto una favola. Sissi diventerà una donna sicura di sé, capace di scelte difficili e di ricoprire il ruolo di imperatrice. Nel corso degli episodi, ci si concentrerà non solo sui momenti di gioia della protagonista, ma anche sui dolori che dovette affrontare, come la perdita di due figli e la solitudine che, via via, si è impossessata di lei.

Il cast

A interpretare la protagonista è l’attrice emergente svizzera-americana Dominique Devenport, che ha commentato il suo ruolo: «Quando penso a Sissi, la prima cosa che mi viene in mente è la sua statua, sul trono, che svetta su tutti, e i tanti miti che ne circondano la figura. Sono davvero felice di interpretare questa nuova Sissi, raccontata per quello che era realmente: una giovane donna, con grandi sogni, forti emozioni, pronta a lottare per la sua visione del mondo e della vita».

Accanto a lei, nei panni di Francesco Giuseppe I, chiamato anche Franz, ci sarà Jannik Schümann, che in Germania ha già lavorato in numerosi film (compreso “Monster Hunter”, al cinema nell’estate 2021) e in alcune serie, tra cui "Tribes of Europa".

Oltre a loro nel cast ci sono David Korbmann (il conte Grünne), Désirée Nosbusch (l’arciduchessa Sophie), Tanja Schleiff (la contessa Esterházy), Julia Stemberger (la duchessa Ludovica), Yasmani Stambader (Bela), Paula Kober (Fanny) e l’italo-francese Giovanni Funiati (il conte Andrassy).