“Sissi”, nuovi amori nella seconda stagione

Nella fiction di Canale 5 che racconta la vita alla corte di Vienna, irrompe un affascinante politico ungherese Paolo Fiorelli







È verissimo: il mito di Sissi non tramonta mai. E pensare che non si chiamava neppure così (il soprannome non fu inventato dai contemporanei, ma dagli autori della celebre trilogia cinematografica degli Anni 50 con Romy Schneider). Poco importa: oggi l’imperatrice Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach è per tutti Sissi, e la fiction-evento (la seconda stagione è su Canale 5, da mercoledì 28 dicembre) che ha per protagonista Dominique Devenport (prodotta da Austria e Germania, girata in Baviera, Lettonia e Lituania e trasmessa in Italia da Canale 5) ha rinnovato ancora una volta la sua leggenda. Solo che la “nuova” Sissi non è più il personaggio fiabesco della trilogia classica, ma una sorta di eroina contemporanea, volitiva, indipendente e anche sexy.

Un’eroina moderna

«Mi piace questo personaggio, perché è una ribelle con una forte connessione con se stessa, che combatte per ciò in cui crede e per i suoi diritti» ha detto la Devenport a Sorrisi. «Volevo raccontarla in maniera più realistica, per quello che era davvero: una giovane donna con grandi sogni, forti emozioni, una chiara visione del mondo e della vita». Il pubblico ha apprezzato, visto che la serie è stata trasmessa in tutta Europa con ottimi risultati (in Italia ha avuto più di tre milioni di spettatori). Così le iniziali perplessità all’annuncio che la principessa dell’impero austro-ungarico sarebbe stata interpretata da una “straniera” (Dominique Devenport è infatti di madre svizzera e padre statunitense) si sono sciolte come neve al sole.

Turbamenti di cuore all’orizzonte

Ora arriva la seconda stagione, dove gli autori, sorvegliati a vista dai consulenti storici dello Heeresgeschichtliches di Vienna (si chiama così il più antico e più grande museo di storia militare del mondo), si sono spinti fino a ipotizzare una scandalosa infatuazione dell’imperatrice per un personaggio realmente esistito e che nelle nuove puntate avrà un ruolo di assoluto rilievo: il Conte Gyula Andrássy, interpretato dal nostro Giovanni Funiati. Già visto in “Il paradiso delle signore” e “Francesco” di Liliana Cavani, Funiati è nato a Gottinga nel 1991 ed è cresciuto tra Italia, Francia e Germania, formandosi all’Accademia statale di musica e arte drammatica di Stoccarda, a suo agio quindi con il tedesco e l’inglese come con l’italiano. Il vero Gyula Andrássy, invece, era uno statista ungherese dal carattere indomito e temerario, condannato a morte dagli austriaci nel 1851, graziato nel 1857 (si dice per intercessione proprio di Sissi) e poi diventato personaggio chiave dell’impero, fino ad assumere il ruolo di ministro degli Esteri.

Sul suo rapporto con Sissi nacquero già tra i contemporanei molti pettegolezzi; secondo alcuni storici con qualche fondamento, mentre per altri erano solo voci malevoli per mettere in cattiva luce “il partito filo-ungherese” all’interno dell’Impero (la stessa Sissi non nascose mai la sua profonda simpatia per gli ungheresi). Fatto sta che nella fiction vedremo i due incontrarsi avventurosamente addirittura in carcere. Sissi dovrà fare appello a tutta la sua forza d’animo per resistere alla crescente attrazione per Andrássy, ma non potrà fare a meno di chiedersi per quanto ancora...

L’intesa con Franz

Tutto questo senza dimenticare il ruolo dell’imperatore e consorte Franz, sinceramente amato da Sissi, interpretato nella serie da Jannik Schümann. All’inizio della stagione lo troviamo sempre più invischiato nelle responsabilità dell’impero, che gli impediscono di dedicarsi come vorrebbe alla sua consorte e al tanto desiderato erede al trono Rodolfo, appena arrivato ad allietare la coppia. Le difficoltà della loro unione aumenteranno quando Sissi partirà per una missione politica in Ungheria dove incontrerà, appunto, l’affascinante Gyula.

“Influencer” dell’epoca

Ma il fascino che Sissi continua a esercitare su di noi dipende soprattutto dal fatto che era in anticipo sui tempi, e la fiction lo mostra pienamente. Lei era una sorta di Lady Diana dell’epoca, mamma simbolica di tutte le nobildonne ribelli che sarebbero seguite (da Stéphanie di Monaco a Sarah Ferguson, da Meghan Markle alla giapponese Masako), insofferente alle imposizioni del protocollo di corte e sempre pronta a seguire le proprie passioni e inclinazioni anziché, come era ritenuto normale, metterle da parte per assolvere al ruolo che l’altissima carica imponeva.

Divenne così una sorta di popstar dell’epoca, capace di fare la fortuna di località semplicemente visitandole o di dettare la moda in fatto di abiti e acconciature. I suoi lunghissimi capelli, spesso intrecciati in fogge fantasiose, erano leggendari; per riproporli sullo schermo la Devenport è dovuto ricorrere a una parrucca e alle extension, nonché a un’ora e mezza di trucco al giorno. Una piccola sofferenza più che accettabile, per diventare imperatrice.