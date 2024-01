“Skam 6”: nuovi attori per una storia speciale

Senza spoiler, le emozioni della sesta stagione nella serie Netflix Alessandro Alicandri







Sono finalmente arrivati il 18 gennaio i 10 episodi di "Skam Italia 6" su Netflix. La serie che ci accompagna nelle storie più delicate e travolgenti del mondo giovanile, oggi trova una nuova protagonista, Asia, per una storia speciale. In questo articolo, senza spoiler sugli avvenimenti e i presupposti sui quali si fonda la serie, proveremo a raccontarvi le prime impressioni sulla sesta stagione.

Nicole Rossi, nel personaggio di Asia, interpreta in parte se stessa, attraversando le difficoltà di una giovane donna immersa in un contesto che, come ha raccontato a "Il collegio" e come ha mostrato spesso sui social, differisce molto dal suo modo impegnato e mai superficiale di vedere la vita. Basteranno pochissime scene però per immergervi nelle vicende della sua Asia, una ragazza che fuori dai luoghi comuni, mostra il suo malessere non tanto con azioni specifiche, ma con una gamma di emozioni e sfumature che traspaiono dai suoi occhi. Asia non mostra ma vive il suo dolore.

I personaggi che la circondano, specialmente la famiglia e i nuovi incontri, mostrano una forma di inquietudine simile alla sua: l'affascinante Giulio Telesca (Andrea Palma), la sorella Fiamma (interpretata da un'ipnotica Chiara Ferrara), lo stesso fidanzato Ben (Beniamino, lui è Leo Rivosecchi) per motivi diversi ruotano attorno alle voragini di Asia e saranno parte dell'evoluzione della sua storia.

Il gruppo di amiche, lo stesso che ci ha accompagnato in "Skam 5", per Asia è una boccata d'aria in un buio che a volte si fa davvero oscuro, come se lei fosse un'astronauta persa nello spazio. Sarà davvero centrale nel ritrovare la luce Viola (già co-protagonista, la brava Lea Gavino) ma anche le altre del gruppo "Rebelde" a farla tornare nella realtà, standole accanto con infinito amore ma anche con le difficoltà egli attriti dei rapporti adolescenziali che qui diventano cruciali in questo suo momento complicato di vita.

L'attenzione per i dettagli umani, il calore che si respira in ogni scena, ci riporta con altri attori (e qualche cameo o attore in linea di continuità) in atmosfere che non cercano di riprodurre qualcosa che si è già visto, ma di trovare in un nuovo mix di ingredienti, un nuovo abbraccio.