“Skeleton Crew”, a dicembre la nuova serie di “Star Wars”

Su Disney+ la nuova serie live-action con protagonista Jude Law Jude Law in una scena di "Skeleton Crew". Credit: © Lucasfilm/Disney+.







La magia di "Star Wars" non ci abbandonerà neanche questo Natale. Archiviata "The Acolyte", il franchise creato da George Lucas torna con una nuova avventura dal titolo "Skeleton Crew". Descritta come un'avventura dei "Goonies" - culto Anni 80 - ambientata nella «Galassia lontana, lontana» di "Guerre Stellari", la serie ha per protagonisti quattro giovanissimi che si ritrovano in un angolo inesplorato dell'universo. Firma il progetto Jon Watts, regista della più recente trilogia di "Spider-Man" con Tom Holland, nel cast anche Jude Law.

La data di uscita

I primi due episodi della serie usciranno il 4 dicembre. Le rimanenti puntate arriveranno in streaming ogni mercoledì a cadenza settimanale. Il gran finale è atteso per il 15 gennaio 2025.

La trama

La serie segue il viaggio di quattro ragazzi che fanno una misteriosa scoperta sul loro pianeta natale, apparentemente sicuro, per poi perdersi in una galassia strana e pericolosa. Trovare la strada di casa – incontrando improbabili alleati e nemici – sarà un'avventura più grande di quanto abbiano mai immaginato. Wim (Ravi Cabot-Conyers), Fern (Ryan Kiera Armstrong), KB (Kyriana Kratter) e Neel (Robert Timothy Smith) incroceranno il cammino di Jod Na Nawood (Law), un umano sensibile alla Forza che può contare sul proprio fascino per cavarsela in ogni situazione.

Il cast

Capitanato da Jude Law nei panni di Jod Na Nawood, il cast include Ravi Cabot-Conyers (Wim), Ryan Kiera Armstrong (Fern), Kyriana Kratter (KB) e Robert Timothy Smith (Neel) nei panni dei quattro intrepidi protagonisti. Nella serie appaiono inoltre Tunde Adebimpe (Wendle, il papà di Wim), Kerry Condon (Fara, la mamma di Fern), Nick Frost (SM 33, il droide decrepito co-pilota dell'astronave Onyx Cinder), Marti Matulis (Vane), Fred Tatasciore (Brutus), Mike Estes (Pax) e Dale Soules (Chaelt). Gli appassionati delle serie riconosceranno senz'altro Jaleel White, indimenticabile volto di Steve Urkel nella sit-com Anni 90 "Otto sotto un tetto". Qui interpreta il personaggio di Gunter.

Le puntate

Sono otto gli episodi che costituiscono la prima stagione. Christopher Ford e Jon Watts li hanno scritti tutti ad eccezione del quinto e del sesto, firmati da Myung Joh Wesner. Si avvicendano alla regia lo stesso Watts insieme a Daniel Kwan and Daniel Scheinert, David Lowery, Jake Schreier, Lee Isaac Chung e Bryce Dallas Howard, veterana delle serie di "Star Wars".

Il trailer