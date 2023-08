Sky: al via l’ultima stagione di “Fantasy Island”

Dal 6 agosto i desideri tornano ad avverarsi sull’isola magica gestita da Roselyn Sanchez Fantasy Island Credit: © Sky Lorenzo Di Palma







E' in arrivo su Sky (e in streaming su NOW) da domenica 6 agosto, l’ultima stagione di "Fantasy Island", la serie con Roselyn Sánchez, che interpreta Elena Roarke pronipote di Mr Roarke (Ricardo Montalbán), mitico protagonista di "Fantasilandia", prodotto cult di ABC degli anni '70 e '80, la storia di un’isola in cui i desideri si avverano, un luogo magico in cui finalmente dar vita ai propri sogni.

A gestire il magico paradiso tropicale di "Fantasy Island", pronto ad accogliere nuovi clienti, con Miss Roarke troviamo la sua assistente Ruby Akuda (Kiara Barnes già in "Beautiful") e il responsabile dei trasporti dell’isola Javier (John Gabriel Rodriguez). Mentre tra le guest star della seconda stagione troviamo Teri Hatcher e James Denton (entrambi già in "Desperate Housewives"), Jason Priestley ("Beverly Hills 90210"), Cheryl Hines, Rachael Harris ("Lucifer"), Jasika Nicole ("The Good Doctor"), Frankie J Alvarez e Izzy Diaz.