Sky Originals: tutte le serie in arrivo nel 2021

22 Settembre 2020 | 17:21 di Cecilia Uzzo

Sono state presentati le novità di Sky Originals, che puntano come sempre a combinare la qualità della produzione Sky con l’ampliamento dell’offerta per il pubblico. È lo stesso Nicola Maccanico (EVP Programming Sky Italia) con Nils Hartmann (Senior Director Original Productions Sky Italia) a spiegare la chiave dei nuovi progetti di Sky Studios, l’hub pan-europeo di produzione e sviluppo nato poco più di un anno fa. Una visione che punta sull’investimento in Italia e sulla «varietà» dei prodotti seriali per allargare il pubblico, mantenendo come comune denominatore il talento italiano e la «libertà assoluta, non abbiamo paura di fare cose diverse. Proprio per questo, tra i titoli che sono stati annunciati o confermati, si spazia dal crime-drama alla comedy, da produzioni di genere e storie ispirate a fatti di cronaca rimasti nella memoria storica dell’intero Paese.

Si va da storie ispirate da tragedie e vicende di cronaca nera - come “Alfredino – Un storia italiana” e “La città dei vivi” sul caso Varani, serie tratta dal romanzo di Nicola Lagioia (premio Strega nel 2015 per “La ferocia”) in uscita il prossimo 20 ottobre - a produzioni ambientate a Roma, da quelle storiche come “Romulus” e “Domina” fino alle leggende contemporanee, come “Speravo de morì prima” sull’addio al calcio di Francesco Totti e alla novità “Christian” serie tra il fantasy e il supereroistico con protagonista Edoardo Pesce.



Mentre viene ufficializzata la notizia che “Gomorra 5” che concluderà la storia celebre in tutto il mondo, vengono annunciate le seconde stagioni del financial drama “Diavoli”, della commedia ancora inedita “Cops” e della serie di film “Petra”, che rappresenta la «bisettrice verso le donne che Sky vuole continuare a esplorare» e il ritorno de “I delitti del Barlume” con due nuove storie - ancora dirette da Roan Johnson - che vedono il ritorno di tutto il cast, da Filippo Timi, Lucia Mascino e Alessandro Benvenuti fino a Enrica Guidi, Stefano Fresi, Corrado Guzzanti.



Sono in fase di scrittura due nuove produzioni in-house Sky Studios per l’Italia, “Blocco 181” con Salmo e una serie dei fratelli D’Innocenzo (“Favolacce”), si comincia con “We Are Who We Are” di Luca Guadagnino, una storia sui misteri dell’adolescenza e sulla ricerca dell’identità, già acclamata dalla critica americana, ambientata in una base militare americana in Italia (dal 9 ottobre su Sky e NOW TV).