“Sky Rojo”: trama, cast e trailer

Dai creatori de "La casa di carta" arriva su Netflix una nuova e adrenalica serie "Sky Rojo" Credit: © Netflix Valentina Barzaghi







Fa il suo debutto il 19 marzo su Netflix la nuova serie di Alex Pina e il suo team: i creatori de “La casa di carta”. S’intitola “Sky Rojo” e racconta la storia di tre prostitute che, ribellatesi al proprio protettore, scappano alla ricerca della libertà. La serie, che mette ancora una volta al centro della narrazione il mondo del crimine, unisce adrenalina e dramma.

La trama

Coral (Veronica Sánchez), Gina (Yany Prado) e Wendy (Lali Espósito) sono tre prostitute al soldo di Romeo (Asier Etxeandia) e del suo streep club a Tenerife. Una sera, dopo che l’uomo non ha tenuto fede a un patto di cauzione-liberazione, Gina lo colpisce stordendolo. Ripresosi, l’uomo la attacca ferocemente. Sta per ucciderla quando nella lite intervengono Coral e Wendy a finirlo. Romeo è un criminale e le tre sanno che i suoi scagnozzi non lo lascerebbero mai invendicato, per questo decidono di fuggire. Ma prima di avvicinarsi alla tanto desiderata libertà, le donne dovranno affrontare una serie di sfide per rimanere in vita, contando solo su se stesse e sul proprio legame.

Il trailer

Girata tra Tenerife e Madrid, “Sky Rojo” inizia come una classica crime story dalle tinte pulp, per poi trasformarsi in un road movie che punta alla sopravvivenza e alla rinascita delle sue protagoniste: tre donne di nazionalità diversa - cubana, argentina e spagnola - finite a fare le prostitute per necessità o perché vendute. In tal senso la serie permette allo spettatore di fare un tuffo nel mondo dei club e della prostituzione entrando anche nel loro lato più torbido, seppur raccontato con una punta d’ironia e una messa in scena pop che ne alleggeriscono la morale.

Il cast

Nel cast della serie oltre a Veronica Sánchez, attrice di cinema, tv e teatro nota su suolo spagnolo e candidata più volte ai Premi Goya, Yany Prado, cubana e interprete di telenovelas, e Lali Espósito, attrice e cantante argentina anche lei coinvolta in soap nazionali, troviamo Asier Etxeandia, Miguel Ángel Silvestre (“Sense 8”, “Narcos”), Enric Auquer e molti altri.

“Sky Rojo” è composta da 8 episodi della durata di mezz'ora ciascuno. Una scelta inconsueta per una serie che mixa crime e action, ma che paga in velocità e intrattenimento.