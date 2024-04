“Slow horses”, un’eccezionale serie thriller. Da vedere su Apple Tv+

Sembrerebbe una storia comica, ma non lo è e questa è la sua grandezza: è tutto serissimo e splendido Matteo Valsecchi







Avete presente gli agenti segreti sempre perfetti, con un fisico da favola, autori di azioni spettacolari e che non sbagliano mai? Bene, prendete quello stereotipo e buttatelo nella spazzatura perché in “Slow horses”, eccezionale serie thriller di Apple Tv+, è tutto esattamente l’opposto. I protagonisti della storia sono un gruppo di agenti chiamati “I ronzini”.

Sì, avete capito bene. I ronzini non sono altro che agenti, falliti, dei servizi segreti inglesi: c’è chi ha sbagliato delle operazioni clamorose, chi ha problemi di droga, chi scommette, chi ha perso documenti di vitale importanza. Sono stati messi assieme dai loro capi sostanzialmente per passar scartoffie. Tuttavia per dei casi fortuiti (o forse no) si ritrovano coinvolti in una serie di operazioni top secret. Ovviamente sono un disastro, ma grazie al loro leader Jackson Lamb (Gary Oldman) riescono incredibilmente a risolvere dei casi che sembravano apparentemente senza soluzione. Sembrerebbe una storia comica, ma non lo è e questa è la sua grandezza: è tutto serissimo e splendido.