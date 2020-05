“Snowpiercer”: trama, cast e trailer della serie Netflix tratta dal film

12 Maggio 2020 | 10:18 di Giulia Ausani

Dal film alla serie tv. Il 25 maggio su Netflix debutta "Snowpiercer", nuova serie tratta dall'omonimo film del regista premio Oscar Bong Joon-Ho (a sua volta basato sul fumetto francese "Le Transperceneige"). A differenza dalla solita modalità di distribuzione di Netflix, i dieci episodi che compongono la serie non verranno resi tutti disponibili al lancio ma con una cadenza di due episodi a settimana.

La trama

"Snowpiercer" è un thriller d'azione post-apocalittico ambientato in un futuro in cui il pianeta è diventato un inabitabile deserto di ghiaccio come disastroso effetto collaterale ai tentativi dell'umanità di contrastare il riscaldamento globale. Sette anni dopo l’inizio di questa nuova era glaciale, gli unici superstiti sono i passeggeri di un treno gigantesco, in perpetuo movimento intorno alla Terra. Ma i passeggeri della prima classe possono condurre una vita tutto sommato agiata a scapito degli operai che abitano in fondo al treno, una classe operaia decisa a ribellarsi.

Il cast

Nel cast troviamo Daveed Diggs e Jennifer Connelly, oltre a Alison Wright, Mickey Sumner, Katie McGuinness, Susan Park, Lena Hall, Annalise Basso, Sam Otto, Sheila Vand , Roberto Urbina e Sasha Frolova.