“So cosa hai fatto”: il film Anni 90 diventa una serie thriller

Debutta su Prime Video il 15 ottobre con i suoi primi quattro episodi - gli altri quattro verranno rilasciati con cadenza settimanale i venerdì successivi, per un totale di otto - “So cosa hai fatto”, la nuova serie Amazon Original tratta dal celebre romanzo di Lois Duncan, su cui si basa anche l’iconico film del 1997 con Ryan Phillippe e Sarah Michelle Gellar.

Scritta e prodotta da Sara Goodman, “So cosa hai fatto” unisce thriller, horror e mistero in una storia con protagonisti cinque amici che, la sera della festa del loro diploma, investono per sbaglio una persona, uccidendola e decidendo di occultare l'omicidio. Un anno dopo i fatti però, i ragazzi diventano vittime di una macabra caccia all’uomo che ha l’obiettivo di non lasciare impuniti i fatti di quella notte.

È difficile parlare di questa nuova versione per la tv della storia scritta da Duncan nel 1973 senza spoilerare nulla, visto che la sua originalità sta nella proprio nella revisione narrativa apportata. La serie si propone, come aveva fatto il film con le generazioni precedenti, di diventare un piccolo riferimento di genere per i più giovani. D’altronde gli ingredienti sono gli stessi: paura, amore, amicizia e gelosia, distribuiti in un gruppo di aitanti giovanissimi che vivono in una cittadina sull’oceano, ciascuno alle prese anche coi problemi legati alla propria età, come famiglia e sentimenti.

Il sangue scorre a fiumi e la messa in scena horror non lesina in spettacolarità e truculenza. Il gioco della “caccia all’uomo” proposto è tra i classici del genere - quello della presenza sconosciuta che inizia a mietere vittime - ma riproposto in una chiave più contemporanea, in cui anche l’uso della tecnologia ha la sua rilevanza scenica.

Rispetto al film, il cui tempo compattato permetteva di spingere sull’adrenalina, la serie ha modo di soffermarsi di più sui suoi protagonisti, sull’effetto che gli accadimenti di quella notte e le decisioni prese - a cui ciascuno, a suo modo, torna con il pensiero raccontandoceli - hanno sul loro presente. Questo non vuol dire però che risulti pesante: l’azione è tanta così come le rivelazioni che portano a risvolti inaspettati, soprattutto nel rapporto tra i diversi personaggi.

“So cosa hai fatto” è una storia ricca di suspense, che i fan ritroveranno in una nuova veste, mentre il pubblico più giovane potrà scoprire in tutta la sua violenza.