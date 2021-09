“So cos’hai fatto”: trama, cast e trailer

In arrivo in streaming su Prime Video il 15 ottobre con un appuntamento settimanale "So cos'hai fatto" Giulia Ausani







Si puo' vedere su

Ecco il primo teaser trailer di "So cos'hai fatto", la nuova serie di Amazon Prime Video in arrivo in streaming il 15 ottobre. Si parte con i primi episodi per poi avere una nuova puntata ogni venerdì, fino al finale di stagione in uscita il 12 novembre. La serie, scritta e prodotta da Sara Goodman, si ispira al romanzo di Lois Duncan del 1973, da cui era stato tratto anche il celebre film degli Anni 90.

La trama

Un anno dopo il fatale incidente d’auto che ha sconvolto la serata della loro festa di diploma, un gruppo di adolescenti si ritrova legato da un segreto e perseguitato da un brutale assassino. Mentre cercano di scoprire chi li insegue, i ragazzi rivelano il lato oscuro della loro città apparentemente perfetta e di loro stessi. Tutti nascondono qualcosa e scoprire il segreto sbagliato potrebbe essere mortale.

Il cast

Nel cast Madison Iseman, Bill Heck, Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso, Fiona Rene, Cassie Beck e Brooke Bloom.

Il trailer