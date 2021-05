“Solos”: il trailer della nuova serie Amazon Original

In streaming dal 25 giugno, nel cast Morgan Freeman, Anne Hathaway ed Helen Mirren

Una nuova miniserie dal cast eccezionale è in arrivo su Prime Video. Amazon ha reso pubblico il trailer di “Solos”, serie antologica che vede tra i suoi interpreti i premi Oscar Morgan Freeman, Anne Hathaway ed Helen Mirren, ma anche Uzo Aduba, Nicole Beharie, Anthony Mackie, Dan Stevens, e Constance Wu.

I sette episodi saranno disponibili in streaming a partire dal 25 giugno e spazia tra presente e futuro, per raccontare cosa significa essere umani. Al centro di queste storie l’idea che, anche quando ci sentiamo più soli, siamo tutti connessi.

La serie Amazon Original vede David Weil e Laura Lancaster come executive producer e Pixie Wespiser come produttore. Weil debutta anche come regista di tre episodi, mentre Sam Taylor-Johnson è regista e executive producer di due episodi. I restanti sono affidati a Zach Braff e Tiffany Johnson.

«Sono felicissimo di dar vita a Solos con questo gruppo di artisti che ammiro profondamente. Ho creato questo lavoro con il desiderio di raccontare storie che parlino di legami, di speranza e della ricerca di quel comune senso di umanità che ci unisce tutti. Sono immensamente grato a Jennifer Salke e ai miei incredibili partner in Amazon per il loro incrollabile supporto e per la collaborazione in questo progetto così speciale» ha dichiarato Weil.