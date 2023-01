“Sono Lillo”, la strana vita di un comico sulla cresta dell’onda

Lillo interpreta se stesso nella sorprendente serie di Prime Video. Con un super cast pieno di comici Lillo Petrolo interpreta se stesso in "Sono Lillo" Carmen Pugliese







Fama o vita privata? Realtà o apparenza? Lillo Petrolo, davanti a queste scelte, sembra avere una sola soluzione: «Uccidere Posaman!», cioè il personaggio che ha lanciato attraverso il programma “LOL - Chi ride è fuori” e che poi è diventato popolarissimo. Forse troppo? Ecco la premessa di “Sono Lillo”, nuova serie che lo vede protagonista nei panni autoironici di se stesso, in arrivo su Prime Video dal 5 gennaio con otto episodi che fanno ridere, ma anche riflettere. Affiancato dai comici più amati della scena contemporanea (da Caterina e Corrado Guzzanti, a Valerio Lundini e Michela Giraud e tanti altri), Lillo cercherà di ritrovare se stesso dietro la maschera che si è costruito.

«È stata un’esperienza bellissima, abbiamo avuto la fortuna di creare un cast di amici che si stimano professionalmente» dice Lillo. E se vi state chiedendo che percentuale di Posaman scorra nelle vene di Lillo nella vita reale, l’attore non ha dubbi: «Posaman sono io! È la mia parte infantile, è il tipo di eroe che mi avrebbe fatto morire dalle risate da bambino. È un personaggio nato in modo sincero e per questo è entrato magicamente nel cuore delle persone! È arrivato non solo agli adulti, ma anche ai bambini, che non hanno sovrastrutture: se piaci a loro hai vinto».

«Quando ridi troppo sul set il rischio è che rivedendolo dici: “Oddio, che imbarazzo!”. E invece non è stato così» prosegue Pietro Sermonti. «Siamo felici di tutti i colori che si vedono nelle puntate, alla fine si racconta una collana di solitudini, che detta così sembra una cosa pesante, ma in realtà è il materasso, la rete, su cui poi si ride».

È d’accordo anche Sara Lazzaro, che interpreta la moglie di Lillo: «Non è solo una serie comica, fa pensare, ha dei momenti drammatici, riflessivi, una narrazione diversa che lascia un bel messaggio». Conferma Paolo Calabresi: «Quello che spiazza è che in una serie con Lillo ti aspetti degli sketch e invece ha una storia lineare attorno alla quale si sviluppa una situazione comica, ma a comandare è la storia, non gli sketch».

Anche il regista Eros Puglielli si dice soddisfatto: «La mia sfida più grande è stata costruire un universo e una dimensione poetica in cui tutte queste vicende assurde potessero essere coerenti e possibili» spiega. «Nel cast ci sono attori di cui sono anche fan, quindi per me l’unico aspetto negativo è che poi vorresti fare solo questo tipo di esperienze: ma, purtroppo, non è sempre così!».