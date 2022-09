“Sono Lillo”: in arrivo la nuova serie di e su Posaman

La nuova serie Original con protagonista Lillo Petrolo sarà disponibile su Prime Video nel 2023 Cecilia Uzzo







Ormai è un tormentone: "Sono Lillo" non è solo una delle serie Amazon Original più attese tra le novità in arrivo su Prime Video, ma una frase cult, lanciata ovviamente da Lillo all’interno dello show "Lol – Chi ride è fuori". Adesso Lillo – Posaman è protagonista di una serie che, per l’appunto, gioca sulla sua doppia identità. Del resto, è stata creata dallo stesso Pasquale Petrolo (il vero nome di Lillo) con Matteo Menduni e Tommaso Renzoni che hanno curato anche il soggetto e la sceneggiatura e diretta da Eros Puglielli (che ha diretto Lillo con Greg anche nel recente "Gli idoli delle donne"). Gli otto episodi della serie approderanno in esclusiva sulla piattaforma streaming Prime Video nel 2023.

La trama

Chi è Posaman? Un supereroe, ovviamente! E qual è il suo super potere? Saper fare delle pose da copertina. Ma chi si nasconde dietro il costume? Beh … c’è Lillo! Il successo, si sa, ha i suoi risvolti negativi e per Lillo è arrivato il momento di scegliere tra fama e vita privata, perché la moglie (Sara Lazzaro) sembra davvero non sopportarlo più. Accompagnato dai comici più amati della scena contemporanea, da Pietro Sermonti, a Paolo Calabresi, da Caterina e Corrado Guzzanti a Valerio Lundini, da Michela Giraud a Edoardo Ferrario e tanti altri, Lillo cercherà di ritrovare sé stesso dietro la maschera che si è costruito.