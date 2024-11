Sono ritornate le due detective “Astrid & Raphaëlle”

La coppia femminile che ha conquistato il pubblico francese è tornata con la quinta stagione in prima serata su Giallo Simona De Gregorio







La coppia di detective al femminile che ha conquistato il pubblico francese, raggiungendo picchi di 5 milioni di telespettatori, è tornata con la quinta stagione in prima serata su Giallo (canale 38). Parliamo di "Astrid & Raphaëlle": quest’ultima (interpretata da Lola Dewaere) è il comandante di Polizia di un distretto di Parigi e l’incontro con Astrid (Sara Mortensen), una criminologa con la sindrome di Asperger che lavora come archivista presso l’archivio criminale, dà vita a una proficua collaborazione.

Viste le capacità deduttive di Astrid, Raphaëlle decide di avvalersene per risolvere intricati casi di omicidio. Una coppia investigativa un po’ scombinata e a volte buffa, ma abilissima nelle indagini. Nel primo episodio le due scoprono un occhio umano in un barattolo di cipolle. Mentre cercano di districare questo mistero, scoprono che dall’altra parte della Francia, a Bordeaux, è stato ritrovato un corpo senza occhi... Che nesso c’è tra i due casi? Lo scopriremo. E sarà solo l’inizio di una serie di enigmi da risolvere, tra cui: la caccia a un sicario, la ricerca di un criminale che si trasforma in lupo mannaro quando c’è la luna piena e un delitto sul set di un film. E tra un’inchiesta e l’altra le due donne dovranno affrontare anche tante peripezie e le difficoltà riguardanti la loro vita privata.

«Raphaëlle è molto vicina a me per certi valori, come la capacità di sfidare tutti i divieti per rendere giustizia. Ed è per questo che le cose vanno bene con Astrid: la “rigidità” tipica delle persone con sindrome di Asperger non è poi così lontana dai principi di rettitudine di Raphaëlle» dice Lola Dewaere. E aggiunge Sara Mortensen: «È una serie che propone sempre nuovi intrighi e colpi di scena, e il modo di trattarli attraverso Astrid e i suoi enigmi è diverso e originale».