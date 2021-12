“Sons of anarchy”, una serie imperdibile. Da vedere su Disney+

Racconta le vicende di un club di harleysti fondato negli Anni 60 e dedito a varie attività illegali Andrea Di Quarto







Si puo' vedere su

Inutile girarci intorno: esistono serie considerate indispensabili per qualsiasi “seriofilo”, quelle che definiscono generi, linguaggi e stili. “Sons of anarchy” è certamente una di queste. Andata in onda in Italia dal 2009 al 2015 per sette stagioni, e ora disponibile su Disney+ (fino al 31 dicembre 2021 è anche su Netflix), va assolutamente recuperata.

Ambientata nell’immaginaria cittadina californiana di Charming, racconta, a suon di musica rock e a volte con tratti shakespeariani, le vicende del “Sons of anarchy motorcycle club”, un club di harleysti fondato negli Anni 60 e dedito a varie attività illegali. Jackson “Jax” Teller (Charlie Hunnam), il figlio del fondatore, sta per ereditarne lo scettro dal patrigno Clay (Ron Perlman), secondo marito di sua madre Gemma (Katey Sagal), ma si renderà presto conto che nulla è come sembra, a cominciare dalle ragioni della morte del padre. Perché a Charming male e bene, amore e odio, vita e morte si inseguono, si confondono e a volte si sovrappongono.