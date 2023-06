“Sophie Cross – Verità nascoste”, trama e cast

Thriller, poliziesco e giallo si amalgamano perfettamente nella serie di co-produzione franco-tedesca-belga "Sophie Cross - Verità nascoste", al via su Rai1 martedì 13 giugno. Sophie Cross (Alexia Barlier) è un avvocato di successo e il marito Thomas (Thomas Jouannet) è un commissario di polizia. Vivono con il figlio Arthur di cinque anni vicino a una splendida spiaggia del Mare del Nord francese. Ma un giorno, mentre Sophie è al telefono, il piccolo scompare senza lasciare tracce. Un rapimento inspiegabile e senza alcuna richiesta di riscatto. Alla fine la polizia interrompe le indagini, ma non Thomas e Sophie. Anzi, la donna abbandona la carriera legale per entrare nelle forze dell’ordine e unirsi alla squadra del marito così da poter continuare a cercare il figlio.

Ad aggiungere tensione alla storia è l’ambientazione, attentamente curata: le riprese si sono svolte in Francia e nelle città belga di Ostenda, Koksijde, Anversa, Bruges e Bruxelles. Straordinaria, poi, l’interpretazione della protagonista, Alexia Barlier. «Sophie è coraggiosa, determinata, si è fatta da sola. Ma non esita a rinunciare a tutto per amore del figlio. Anche io sono una giovane madre, mia figlia aveva poco più di un anno quando abbiamo girato. E questo mi ha aiutata a immedesimarmi in lei, a capire come si continua a vivere dopo un dramma di questo tipo» ha raccontato l’attrice. «È stata una sorta di autoanalisi, questa serie mi è servita a esplorare ed entrare in contatto con me stessa e le mie emozioni. Senza mai perdere di vista la lotta di Sophie e il suo dolore. E sono certa che anche il pubblico avrà molto su cui riflettere» ha concluso.