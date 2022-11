“Soulmates”, l’anima gemella scelta da un computer. Da vedere su Prime Video

La ricerca del vero amore è una libera scelta o è già scritta in un microchip? Antonio de Felice







La ricerca del vero amore è una libera scelta o è già scritta in un microchip? Da questo interrogativo prende avvio “Soulmates”, la serie tv di Prime Video ambientata nel futuro ma attualissima nel tema. A chi si sottopone al test per trovare l’altra metà della mela, la compagnia Soul Connex garantisce una precisione del 100 percento grazie alla scoperta di una particella inserita nel proprio corredo genetico. Ma sentimenti ed emozioni, per la loro innata imprevedibilità, faticano a integrarsi con un destino calcolato e a subire le conseguenze sono i sei protagonisti di altrettanti episodi che hanno affidato il cuore a un computer.

Nikki (Sarah Snook) rovina il suo decennale matrimonio, David (David Costabile) ha una relazione extraconiugale, Libby (Laia Costa) mette in crisi la sua unione quando legge i risultati del test. A Mateo (Bill Skarsgård) viene impedito di raggiungere l’anima gemella mentre Kurt (Charlie Heaton) scopre che la sua è deceduta. Nei guai è pure Caitlin (Betsy Brandt), abbinata a un medico che cela un oscuro segreto.