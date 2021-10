“Space force”, pronti per una guerra nello spazio? Da vedere su Netflix

Una serie in dieci episodi in cui si immagina la nascita di una nuova forza armata Danilo Gallo







Il 20 dicembre 2019 il Presidente Donald Trump dà ufficialmente vita alla “Space force”, la sesta forza armata degli Stati Uniti con un organico di 16 mila uomini. Il 20 maggio 2020 su Netflix debutta “Space force”, serie in dieci episodi in cui si immagina la nascita di una nuova forza armata... Chi ha copiato chi?

A voi l’ardua sentenza ma vi interesserà sapere che al comando della “Space force” della tv c’è il riluttante generale Mark Naird (Steve Carell). Riluttante perché convinto, come tutti i generali che lo circondano, dell’assoluta inutilità della “Space force”. Lo affianca Adrian Mallory (John Malkovich), responsabile scientifico. Naird è angustiato anche da problemi familiari: si deve prendere cura della figlia adolescente perché la moglie Maggie (Lisa Kudrow) è in carcere. Per il tono, siamo dalle parti di “M*A*S*H*”, grandioso film (e poi telefilm) degli Anni 70 ambientato durante la guerra del Vietnam. Si ride, più spesso si sorride, della follia di un mondo in cui tutto è possibile, anche progettare una guerra nello spazio. La seconda stagione dovrebbe arrivare nel 2022.