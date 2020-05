“Space Force”: su Netflix la nuova serie comica con Steve Carell

Il cast di “Space Force” è capitanato da due giganti come Steve Carell e John Malkovich , perfetti nei rispettivi ruoli. Mark Naird, nelle sue stramberie, a volte ci ricorda fin troppo il Michael Scott di “The Office”, ma la sua posizione e il suo profondo attaccamento alla famiglia, ci permette di riconoscerlo come un personaggio definito e non l’eco di un successo passato. Insieme a loro ci sono la brava Diana Silvers (“Glass”) nei panni della figlia Erin, con cui Mark ha un complicato ma bellissimo rapporto, Lisa Kudrow in quelli della moglie Maggie, e Ben Schwartz in quelli dell’invadente Media Manager della Space Force, F. Tony Scarapiducci. Migliori personaggi secondari: il Dott. Chan Kaifang (Jimmy O. Yang) , spalla destra di Adrian, e il soldato Angela Ali (Tawny Newsome) .

Perché guardare “Space Force”

“Space Force” si concentra sulla vita di una base militare con obiettivo lo Spazio, per raccontare problemi e gioie legate a qualcosa di molto terrestre: i rapporti umani. Lo fa a partire dai suoi due personaggi principali, Mark e Adrian, che godono di un invidiabile rapporto d’amicizia fuori e dentro gli uffici della Space Force. La serie si concentra inoltre sulla situazione famigliare di Mark: sua moglie Maggie è finita in prigione e lui si trova a fare i conti con una figlia adolescente costretta ad ambientarsi, dopo il loro trasferimento, in un luogo che non sente casa e in cui non riesce a legare con nessuno. Ogni situazione che i personaggi si trovano a vivere viene raccontata con humor, ma non mancano momenti di tenerezza, velata parodia o totale follia. Gli episodi sono dieci, della durata di circa mezz’ora ciascuno, perfetti per un binge watching divertente e rilassante.