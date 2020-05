“Space Force”: trama, cast e trailer della nuova serie con Steve Carell

Disponibile dal 29 maggio su Netflix, è una comedy co-creata da Carell e dall'ideatore di "The Office"

05 Maggio 2020 | 15:37 di Giulia Ausani

Buona notizia per i fan della versione americana di "The Office", comedy che a distanza di sette anni dalla sua conclusione continua a riscuotere successo e nuovi ammiratori in tutto il mondo: dal creatore della serie Greg Daniels e dal suo indimenticabile protagonista Steve Carell arriva la nuova comedy "Space Force", disponibile su Netflix dal 29 maggio.

Anche questa serie ruoterà attorno a un luogo di lavoro e ai suoi impiegati, ma non si tratta più di un ordinario ufficio in una cittadina della Pennsylvania. "Space Force" parla infatti di un gruppo di impiegati governativi incaricati di creare un nuovo ramo dell'esercito statunitense, cioè la Space Force del titolo.

Nel cast, oltre allo stesso Carell troviamo Ben Schwartz, Jimmy O. Yang, Lisa Kudrow (Phoebe in "Friends"), Diana Silvers e John Malkovich.

Il teaser

La trama

La vita del generale Mark R. Naird (Steve Carell), un pilota pluridecorato che sogna di comandare l'aeronautica militare, è stravolta quando gli viene chiesto di prendere le redini della nuova sesta branca delle forze armate americane: la Space Force. Scettico ma determinato, Mark si trasferisce con la famiglia in una base remota del Colorado dove, insieme a un eterogeneo gruppo di scienziati e “Spacemen”, cerca di riportare rapidamente astronauti americani sulla Luna e conseguire il dominio totale dello spazio, come richiesto dalla Casa Bianca.