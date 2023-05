“Spazio 1999”, un viaggio nel tempo. Da vedere su RaiPlay

Trasmessa in Italia dal 1976, la serie ha un inizio apocalittico: un’esplosione atomica allontana dalla Terra la Luna e tutti gli abitanti della sua base Alpha Paolo Fiorelli







Si puo' vedere su

Appartengo a una generazione che si è spesso divisa in due partiti: chi preferiva “Star Trek” e chi “Spazio 1999”. E spero di non irritare i milioni di fan della celeberrima serie americana scrivendo che io ho sempre amato di più quella britannica (ma coprodotta dalla Rai!). Però se “Star Trek” è dappertutto, recuperare un episodio di “Spazio 1999” è stata per anni un’impresa titanica. Lode dunque a RaiPlay che ha reso disponibile la prima stagione (attendiamo fiduciosi la seconda).

Trasmessa in Italia dal 1976, la serie ha un inizio apocalittico: un’esplosione atomica allontana dalla Terra la Luna e tutti gli abitanti della sua base Alpha, guidati dal comandante Koenig (l’indimenticabile Martin Landau, 1928-2017). Gli Alphani cominciano così a vagare nello spazio incontrando ovviamente mondi stupefacenti, mostri terrificanti e civiltà aliene a volte amichevoli ma più frequentemente ostili. Gli episodi hanno spesso un finale a sorpresa e gli effetti speciali sono dello stesso team che lavorò a “2001: Odissea nello spazio” e “Alien”. Cosa chiedere di più?