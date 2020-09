“Speravo de morì prima”: la prima foto e il cast della serie su Totti

22 Settembre 2020 | 15:04 di Giulia Ausani

Ecco la prima immagine di Pietro Castellitto nei panni di Francesco Totti in "Speravo de morì prima — La serie su Francesco Totti", nuova serie originale Sky diretta da Luca Ribuoli basata sulla biografia dell'ex capitano della Roma. Attualmente in corso di produzione a Roma, arriverà su Sky e Now Tv nel 2021.

Sarà composta da sei episodi incentrati sugli ultimi due anni di carriera del famoso numero 10 della Roma. "Speravo de morì prima" è una commedia drammatica che combina l’epica sportiva da vero fuoriclasse del calcio italiano con la vita privata del calciatore.

Il cast

Nel cast troviamo anche Greta Scarano nei panni di Ilary Blasi; Monica Guerritore (la madre Fiorella); Gianmarco Tognazzi (Luciano Spalletti, ultimo allenatore della sua carriera); Giorgio Colangeli (il padre di Totti); Primo Reggiani (Giancarlo Pantano) e Alessandro Bardani (Angelo Marrozzini). Gabriel Montesi e Marco Rossetti sono rispettivamente Antonio Cassano e Daniele De Rossi; Eugenia Costantini e Federico Tocci interpretano i genitori di Totti da giovani.