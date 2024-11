Spie e intrighi in 7 serie tv

Creata nel 2024 (e già rinnovata per una seconda stagione) da Donald Glover (anche protagonista) e Francesca Sloane, la serie si ispira all'omonima commedia spionistica del 2005 - sul cui set scoccò la scintilla fra Brad Pitt e Angelina Jolie - rielaborandone però incipit e sviluppi. Qui due sconosciuti vengono arruolati per fingersi una coppia sposata, gli Smith, copertura ideale per le complicate missioni che sono via via chiamati a svolgere. L'amore però ci mette lo zampino e la suspense con esso...

Su Prime Video