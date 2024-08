“Squadra speciale Cobra 11” ritorna su Rai2

Mercoledì 14 agosto arriva rombando nella prima serata di Rai2 la nuova stagione della serie tedesca Enrico Casarini







Il ritorno di un classico: tra inseguimenti, sgommate e testacoda, mercoledì 14 agosto arriva rombando nella prima serata di Rai2 la nuova stagione della serie tedesca "Squadra speciale Cobra 11". Tornano in azione, dunque, l’ispettore capo Semir Gerkhan (Erdogan Atalay) e la sua partner Vicky Reisinger (Pia Stutzenstein), in un universo quotidiano fatto di rischio e di delinquenti rapidi e pericolosi (per parafrasare una vecchia frase d’introduzione degli episodi della serie) con cui la Kripo Autobahn (è la “polizia criminale autostradale”, sezione fittizia della Polizia stradale) si misura sulle strade del Nord Reno-Westfalia, tra Colonia e Dusseldorf, e nei loro dintorni.

Andata in onda per la prima volta in Germania nel 1996 e arrivata in Italia tre anni dopo, "Squadra speciale Cobra 11" ha cambiato profondamente struttura con la precedente stagione, vista sui nostri teleschermi un anno fa. È stato dato l’addio agli episodi di durata classica (45 minuti) e ora la serie è composta da film tv da un’ora e mezza ciascuno. «Adesso senza dubbio abbiamo maggior tempo a disposizione per lavorare sul carattere dei personaggi e sulle atmosfere, e la trama può avere molti più colpi di scena» ha spiegato il protagonista Erdogan Atalay. Quel che non cambia, però, è proprio la centralità nella serie del suo Semir Gerkhan, unico personaggio presente fin dalla prima stagione, inossidabile nelle sue qualità positive nonostante cambi di partner investigativi e vicissitudini poliziesche e personali varie.