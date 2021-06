“Squadra Speciale Cobra 11”, su Rai2 la 25a stagione

La serie al via giovedì 24 giugno in prima serata, si preannuncia ricca di sorprese Simona De Gregorio







Gli agenti della Polizia autostradale tedesca tornano al lavoro combattendo ogni giorno contro ricattatori, assassini e pirati della strada. Ambientata nel Nord-Westfalia, tra Colonia, Düsseldorf e Neuss, "Squadra Speciale Cobra 11" propone un mix vincente del genere poliziesco con quello drammatico.

E la 25ª stagione della serie, al via su Raidue giovedì 24 giugno in prima serata, si preannuncia ricca di sorprese. Non solo verranno affrontati argomenti, come gli errori giudiziari e i comportamenti all’interno del corpo di polizia, ma il più grande cambiamento riguarda il cast. Tra le diverse uscite di scena spiccano quelle di Katrin Heß (l’ispettrice Jenny Dorn) e Katja Woywood (la dirigente del comando Kim Krüger). E al posto di Daniel Roesner, che interpretava l’agente Paul Renner, c’è Pia Stutzenstein nel ruolo del Commissario di polizia Vicky Reisinger: è lei la prima partner femminile dell’ispettore capo Semir (Erdogan Atalay).

A restare immutate sono invece le numerose scene d’azione in autostrada, tra Rolls Royce d’epoca che prendono fuoco e Porsche che saltano in aria volando a centinaia di metri di distanza