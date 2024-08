“Squid Game”, la data di uscita della seconda stagione

Dal 26 dicembre continuano le avventure della serie coreana che ha incantato il mondo. E nel 2025 l'ultima stagione Alessandro Alicandri







"Vi va di ricominciare a giocare?". Con un inquietante e elettrizzante trailer in stile olimpico, viene introdotto l'annuncio della seconda stagione di "Squid Game", in arrivo il prossimo 26 dicembre. La terza è attesa per il 2025 e sarà l'ultima. Si chiuderà quindi il prossimo anno il ciclo della serie coreana che ha ipnotizzato il mondo intero, creando emuli più o meno riusciti ma mai forti come il sadico gioco originale.

La trama della seconda stagione

Tre anni dopo aver vinto lo Squid Game, il Giocatore 456 rimane determinato a trovare le persone che stanno dietro a questo gioco e a porre fine al loro sport malvagio. Utilizzando questa fortuna per finanziare la sua ricerca, Gi-hun inizia dal luogo più ovvio: cerca l'uomo in abito elegante che gioca a ddakji nella metropolitana. Ma quando i suoi sforzi producono finalmente dei risultati, la strada per distruggere l'organizzazione si rivela più letale di quanto immaginasse: per porre fine al gioco, deve rientrarvi.

Il cast

Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun e Gong Yoo riprendono i loro ruoli dalla prima stagione, con una lista impeccabile di nuovi membri del cast, tra cui Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri e Won Ji-an, che completano l'ensemble dei pittoreschi personaggi della nuova stagione.

La lettera del regista Hwang Dong-hyuk

Il regista Hwang Dong-hyuk, che ha fatto la storia agli Emmy del 2022 diventando il primo asiatico a vincere il premio Miglior Regia per una Serie Drammatica, riprende il suo ruolo di regista, scrittore e produttore della serie Ecco le sue parole: «Sono già passati quasi tre anni da quando la prima stagione ha suscitato in tutto il mondo un entusiasmo straordinario, accompagnato da una serie di eventi incredibili. È con profonda emozione che scrivo questa lettera per comunicare la data d'uscita della seconda stagione e annunciare la terza, che concluderà la serie. Mi ricordo che il primo giorno di riprese della seconda stagione ho pensato: "Wow, non posso credere di essere di nuovo nel mondo di Squid Game". Sembrava surreale. Mi chiedo come vi sentirete anche voi al vostro ritorno dentro Squid Game a tre anni di distanza. Dopo aver giurato vendetta alla fine della prima stagione, Seong Gi-hun rientra nel gioco. Riuscirà a regolare i conti in sospeso? Anche stavolta Front Man non sembra essere un avversario facile. Il feroce scontro tra i loro mondi proseguirà nel finale della serie con la terza stagione in arrivo il prossimo anno. Sono emozionato nel vedere come il seme piantato con l'ideazione di Squid Game stia crescendo e darà i suoi frutti fino alla conclusione della storia. Faremo del nostro meglio per accompagnarvi in un altro viaggio elettrizzante. Spero proprio che non vediate l'ora di scoprire cosa vi aspetta».