“Star Trek: Discovery”, il trailer della quinta stagione

Ad aprile su Paramount+ arriva l'ultima stagione della serie ambientata nell'universo fantascientifico di Star Trek "Star Trek: Discovery" Credit: © Paramount+ Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

È attesa su Paramount+ a partire dal prossimo 4 aprile la quinta stagione di “Star Trek: Discovery”. Si tratta dell’ultima stagione della serie, composta da dieci episodi: i primi due saranno disponibili in streaming al momento del lancio, mentre i restanti saranno pubblicati ogni giovedì.

La trama

Il Capitano Burnham e l’equipaggio della USS Discovery scopriranno un mistero che li porterà ad attraversare la galassia alla ricerca di un antico potere deliberatamente tenuto nascosto per secoli. Nel corso di quest’epica avventura incontreranno anche nemici pericolosi che non si fermeranno di fronte a nulla per reclamare il premio.

Il trailer

Il cast e i personaggi

Sonequa Martin-Green - Capitano Michael Burnham

- Capitano Michael Burnham Doug Jones - Saru

- Saru Anthony Rapp - Paul Stamets

- Paul Stamets Mary Wiseman - Sylvia Tilly

- Sylvia Tilly Wilson Cruz - Dr. Hugh Culber

- Dr. Hugh Culber David Ajala - Cleveland "Book" Booker

- Cleveland "Book" Booker Blu del Barrio - Adira

- Adira Callum Keith Rennie - Rayner

La quinta stagione vede nel cast anche le guest star Elias Toufexis (L'ak) e Eve Harlow (Moll).