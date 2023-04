“Star Trek”: in arrivo anche un film con Michelle Yeoh

Il teaser trailer della seconda stagione di "Star Trek: Strange new worlds" e l'annuncio del film "Star Trek: Section 31" con Michelle Yeoh Cecilia Uzzo







Ci sono grandi novità in arrivo per i fan di "Star Trek": Paramount+ ha infatti annunciato la data di debutto della seconda stagione di "Star Trek: Strange new worlds" e un nuovo progetto originale, cioè il film "Star Trek: Section 31" con protagonista Michelle Yeoh, vincitrice del premio Oscar 2023 per la sua interpretazione in "Everything everywhere all at once".

La seconda stagione della serie debutta giovedì 15 giugno sulla piattaforma streaming e dopo la premiere, i nuovi dieci episodi della stagione verranno trasmessi settimanalmente il giovedì. La serie è ambientata negli anni in cui il Capitano Christopher Pike fu al timone della U.S.S. Enterprise, seguendo per l'appunto il Capitano, l'Ufficiale Scientifico Spock e Numero Uno negli anni precedenti all'imbarco del Capitano Kirk sull'U.S.S. Enterprise, mentre esplorano nuovi mondi nella galassia.

Ritroviamo interpreti e personaggi amati dai fan come Anson Mount nel ruolo del Capitano Christopher Pike, Rebecca Romijn nel ruolo di Numero Uno, Ethan Peck nel ruolo dell'Ufficiale Scientifico Spock, Jess Bush nel ruolo dell'Infermiera Christine Chapel, Christina Chong nel ruolo di La'an Noonien-Singh, Celia Rose Gooding nel ruolo del Cadetto Nyota Uhura, Melissa Navia nel ruolo del Tenente Erica Ortegas e Babs Olusanmokun nel ruolo del Dr. M'Benga. La seconda stagione vede anche il ritorno della guest star Paul Wesley nel ruolo di James T. Kirk e la nuova aggiunta Carol Kane nel ruolo ricorrente di Pelia.

La nuova stagione, inoltre, include l'episodio speciale crossover. Diretto dall'attore e regista di "Star Trek: The next generation" e “Star Trek: Picard”, Jonathan Frakes, prevede sia l'azione dal vivo che l'animazione e l'ingresso nell'U.S.S. Enterprise di Tawny Newsome, nei panni del Guardiamarina Beckett Mariner, e di Jack Quaid, nei panni del Guardiamarina Brad Boimler.

Il nuovo film "Star Trek: Section 31"

Paramount+ ha inoltre annunciato la produzione di "Star Trek: Section 31", nuovo film originale con Michelle Yeoh che torna a vestire i panni dell'Imperatrice Phillipa Georgiou, personaggio che ha interpretato per la prima volta nella prima stagione di “Star Trek: Discovery”. L'imperatrice Phillipa Georgiou entra a far parte di una divisione segreta della Flotta Stellare incaricata di proteggere la Federazione Unita dei Pianeti e affronta i peccati del suo passato.

«Sono davvero entusiasta di tornare nella mia famiglia di Star Trek e in un ruolo che ho amato per così tanto tempo – ha dichiarato Michelle Yeoh – Questa serie è stata vicina al mio cuore sin da quando ho iniziato il viaggio per interpretare Phillipa al momento del lancio di questa nuova età dell'oro di "Star Trek" e vederla finalmente ottenere il suo momento è un sogno che si avvera in un anno che mi ha mostrato l'incredibile potere di non rinunciare mai ai propri sogni. Non vediamo l'ora di condividere e dirvi cosa c'è in serbo per voi e fino ad allora: Vivete a lungo e prosperate (a meno che l'imperatrice Georgiou non decreti altrimenti)!».