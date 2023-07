“Star Wars: Ahsoka”, il trailer ufficiale

La nuova serie live-action con Rosario Dawson nei panni dell'ex Jedi Ahsoka Tano debutta a fine agosto in streaming Cecilia Uzzo







Si puo' vedere su

"Star Wars: Ahsoka" debutterà su Disney+ il 23 agosto con i primi due episodi e a prepararci per il conto alla rovescia arriva il trailer ufficiale.

Inutile dire che per i fan della “galassia di Guerre Stellari”, la curiosità è tanta per la serie con Rosario Dawson nel ruolo di Ahsoka Tano - cui aveva già prestato il volto in “The mandalorian” e “The book of Boba Fett” - ex Jedi che ha lasciato l'Ordine senza aver concluso l'addestramento con il Maestro Anakin Skywalker, poi convertitosi al lato oscuro della Forza, diventando Dart Fener. Dal punto di vista cronologico, la serie è ambientata dopo gli eventi narrati nell’ultimo capitolo della trilogia prequel "Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith" (2005) e prima di quelli del primo film della trilogia originale "Guerre Stellari – Una nuova speranza" (1977), come “Andor” e “Obi-Wan Kenobi”.

Il trailer

La trama

Ambientata dopo la caduta dell’Impero, la serie segue l’ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano, mentre indaga su una minaccia nascente in una galassia ormai vulnerabile.

Il cast

Accanto a Rosario Dawson nei panni della protagonista Ahsoka, nel cast ci sono anche Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson, Ivanna Sakhno, Diana Lee Inosanto, David Tennant, Lars Mikkelsen ed Eman Esfandi.