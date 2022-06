“Station Eleven”: alla ricerca di un nuovo futuro dopo una pandemia

Arriva su TimVision una serie "premonitrice” che ci farà riflettere "Station Elevan" Credit: © Disney+ Monica Agostini







Bisogna avere un po’ di pelo sullo stomaco per guardare “Station Eleven”, la serie disponibile su TimVision dal 24 giugno. Perché traspone in dieci episodi un romanzo post-apocalittico e distopico (“Stazione undici” della scrittrice canadese Emily St. John Mandel) che racconta la vita di persone scampate a una pandemia. Già, avete capito bene. Quando si svolgono i fatti siamo a 20 anni da una strage sanitaria in forma di influenza che ha devastato il pianeta, e tra i sopravvissuti alcuni scelgono di vivere in modo nuovo, viaggiando per il mondo con una compagnia teatrale la cui star femminile è Kirsten Raymonde (Mackenzie Davis). Accanto a lei, altri personaggi reduci da tale tragedia, carichi o meno di speranza. Senza dubbio, una serie che fa riflettere soprattutto se si pensa che il libro è del 2014 e la produzione ha iniziato a lavorarci nel 2019.