Stefano Accorsi nella nuova serie “Un Amore”

Una storia d’amore che resiste al tempo e alla distanza: è la formula di "Un Amore", nuova serie Sky Original in arrivo nel 2023, in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Il titolo è ancora provvisorio, ma solo questo, perché è appena stato battuto il primo ciak del progetto in cui c'è lo zampino di Stefano Accorsi, anche protagonista insieme a Micaela Ramazzotti.

Una storia sentimentale raccontata lungo due linee temporali distinte, il cui soggetto è opera di Enrico Audenino (Nastro d'argento 2021 per la sceneggiatura di "Padrenostro)" e dello stesso Accorsi. Prodotta da Sky Studios e Cattleya, sarà composta da sei episodi, diretti da Francesco Lagi ("Summertime"). Le riprese sono appena iniziare e si svolgeranno fino a dicembre fra Bologna e dintorni, dopo aver fatto tappa in Spagna per qualche settimana.

Riccardo Tozzi, Fondatore e Presidente di Cattleya, ha dichiarato: «"Un Amore" è un racconto sulle relazioni e sui sentimenti che legano le persone nel tempo. Un tempo che nella serie non è lineare. Anzi è proprio attraverso l’intersecarsi di piani che viene fuori la forza della storia e l’assoluta originalità di questa serie. Ed è il principale motivo per cui, quando Stefano Accorsi è venuto a raccontarci l’idea, abbiamo immediatamente deciso di lavorarci. Siamo molto felici di essere riusciti ad avere insieme - per la prima volta in assoluto – due talenti straordinari come Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti, che contribuiranno a dare a questa meravigliosa storia un’identità e un’intensità fortissime».

La trama

Alessandro e Anna, poco più che maggiorenni, si conoscono casualmente durante un Interrail in Spagna. È una calda estate di fine Anni 90 e i due subito si innamorano. Le loro vite però sono molto più complicate del destino che li ha uniti e presto sono costretti a separarsi. Negli anni restano legati da un intenso rapporto epistolare, senza riuscire mai a trovare il coraggio di vedersi. Tuttavia, a vent’anni dal loro primo incontro e ormai adulti, si ritrovano a Bologna. Il loro sentimento, mai esauritosi nel tempo, si dovrà scontrare con le interferenze di una realtà più complessa di quella che avevano creato solo attraverso le parole.

Il cast: interpreti e personaggi

Stefano Accorsi è Alessandro

è Alessandro Micaela Ramazzotti è Anna

è Anna Alessandro Tedeschi ("Blocco 181", "Il Colibrì", "Chiamami ancora amore") è Guido, il marito di Anna

("Blocco 181", "Il Colibrì", "Chiamami ancora amore") è Guido, il marito di Anna Ottavia Piccolo ("7 minuti", 2Tu la conosci Claudia?") è Teresa, madre di Alessandro

Nel cast ci sono anche Andrea Roncato ("Ricordati di me", "Il cuore grande delle ragazze", "Il Signor Diavolo") e Ivan Zerbinati ("La Porta Rossa 3", "Il ragazzo invisibile – Seconda generazione", "Non mi lasciare"), oltre agli esordienti Luca Santoro e Beatrice Fiorentini, rispettivamente nei panni dei giovani Alessandro e Anna.