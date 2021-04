“Stoffa da campioni – Cambio di gioco” ci porta sul campo da hockey

Nel cast della nuova serie Disney+ anche Lauren Graham di "Una mamma per amica" "Stoffa da campioni - Cambio di gioco" Credit: © Disney Redazione Sorrisi







La storia dell’ultima serie per ragazzi di Disney+ inizia da lontano, cioè dal 1992, quando uscì il film “Stoffa da campioni” (che si può riscoprire sulla stessa piattaforma): Emilio Estevez era un ex avvocato in crisi che si ritrovava ad allenare una scalcinata squadra di hockey.

Oggi ritroviamo l’attore (e il personaggio) in “Stoffa da campioni – Cambio di gioco”: nei sei episodi della serie, che ha preso il via il 26 marzo, deve mettere insieme un nuovo team vincente. Ma questi ragazzini ne hanno di strada da fare... Nel cast anche Lauren Graham, la Lorelai di “Una mamma per amica”.